30 KG NARKOTYKÓW WARTYCH 2 MLN ZŁ PRZEJĘTE PRZEZ LUBUSKĄ POLICJĘ Data publikacji 07.02.2024 Powrót Drukuj Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. w wyniku prowadzonej pracy operacyjnej zatrzymali po pościgu 28-latka, który przewoził w swoim aucie blisko 7 kg narkotyków. W wyniku przeszukania pomieszczeń policjanci zabezpieczyli kolejne 23 kg metamfetaminy, mefedronu i marihuany o łącznej, czarnorynkowej wartości 2 milionów złotych. Mężczyzna usłyszał zarzuty obrotu i posiadania znacznych ilości narkotyków. Został aresztowany na 3 miesiące. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności. Sprawa nadzorowana jest przez Prokuraturę Rejonową w Gorzowie Wlkp.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej, w wyniku realizacji sprawy operacyjnej, podjęli próbę zatrzymania kierującego osobową skodą octavią. Wszystko to miało miejsce po koniec grudnia 2023 roku na osiedlu Staszica w Gorzowie Wlkp. Zdobywana systematycznie w sposób operacyjny wiedza policjantów wskazywała, że kierujący tym samochodem zajmuje się obrotem znacznymi ilościami narkotyków. Już po chwili policjanci kryminalni mieli mnóstwo argumentów, na potwierdzenie tych informacji, Pierwszym był fakt podjętej ucieczki przez kierującego. Mężczyzna zbagatelizował sygnały świetlne i dźwiękowe policjantów i uciekał ulicami osiedla. Osaczony przez funkcjonariuszy przy ulicy Dunikowskiego porzucił pojazd i w desperacki sposób uciekał na pieszo. Ale po 200 metrach został obezwładniony i zatrzymany.

W bagażniku samochodu policjanci znaleźli blisko 7 kg marihuany. To dało podstawy do dalszych czynności w tej sprawie. W jednym z pomieszczeń wynajmowanych przez 28-latka na terenie Strzelec Krajeńskich, policjanci znaleźli kolejne, znaczne ilości narkotyków. To niemal 20 kg marihuany, 1,4 kg mefedronu oraz 2,6 kg metamfetaminy. Łącznie policjanci zabezpieczyli do sprawy ponad 30 kg narkotyków o czarnorynkowej wartości 2 milionów złotych.

To pozwoliło na przedstawienie zatrzymanemu mężczyźnie zarzutów. 28-latek usłyszał trzy zarzuty: niezatrzymania się do drogowej kontroli, udziału w obrocie narkotykami oraz posiadania znacznych ilości narkotyków, Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności.

Postępowanie przygotowawcze, które przybrało status śledztwa prowadzą policjanci z Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Gorzowie Wlkp. Sprawa może mieć charakter rozwojowy.

Opracował: Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim