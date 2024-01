Policjanci włączają się w pomoc dla kobiety poszkodowanej w wypadku drogowym Data publikacji 30.01.2024 Powrót Drukuj W najbliższą sobotę (3 lutego) w Sulęcinie odbędzie się niezwykle wyjątkowy koncert charytatywny na rzecz leczenia Pani Agnieszki, która uległa bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Wydarzenie obejmuje szereg licytacji, kiermasz, poczęstunek oraz występy muzyczne. Zagrają Łukasz Łyczkowski wraz z Zespołem 5 Rano, Kufajka Rencisty i goście. Sulęcińska Policja włącza się w pomoc i promocję wydarzenia. Wszystkie ręce na pokład – razem możemy więcej!

Pani Agnieszka, mieszkanka powiatu sulęcińskiego, kilka miesięcy temu uległa bardzo poważnemu wypadkowi komunikacyjnemu. Przez kilka tygodni była w śpiączce. W wyniku zdarzenia złamała rdzeń kręgowy, miednicę, straciła zęby i uszkodziła wzrok. Według rokowań medycznych, będzie zmuszona poruszać się na wózku inwalidzkim. W tej trudnej dla Pani Agnieszki oraz jej rodziny sytuacji, bardzo ważne jest leczenie i rehabilitacja. Trwa walka o maksimum samodzielności dla niej. Nieocenionym wsparciem są oczywiście bliscy kobiety. Jej historia i wola walki, poruszyła jednak szerszą rzeszę. Znajomi i całkiem obce osoby, dokładają się do charytatywnej zbiórki funduszy, która uruchomiona została pod poniższym linkiem:

LINK DO ZBIÓRKI DLA PANI AGNIESZKI

Leczenie, rehabilitacja, sprzęt medyczny oraz przystosowanie mieszkania – koszty tych przedsięwzięć są ogromne, znacznie wykraczające poza możliwości Pani Agnieszki i jej rodziny. Z pomocą ruszyli mieszkańcy Sulęcina, którzy zaangażowali się na rzecz zbiórki. Aby ruszyła ona z kopyta, niezbędne jest nasze i Państwa wsparcie. Przy tej okazji, sulęcińscy policjanci włączają się na rzecz rozpowszechnienia informacji o „zrzutce” jak również z całą mocą zachęca i zaprasza do udziału w koncercie charytatywnym, który odbędzie się w najbliższa sobotę (3 lutego) o godzinie 18 w Sulęcińskim Ośrodku Kultury. Wydarzenie obejmuje szereg licytacji, kiermasz, poczęstunek oraz występy muzyczne. Zagrają Łukasz Łyczkowski wraz z Zespołem 5 Rano, Kufajka Rencisty i goście. Cały dochód, w tym ze sprzedaży biletów wspomoże Panią Agnieszkę w jej powrocie do zdrowia. Aby jeszcze bardziej zachęcić Państwa to pomocy, sulęcińska Policja nagrała krótki film z zaproszeniem na koncert. Łączmy się, przybywamy i wpłacamy!

Pani Agnieszko, cała mundurowa brać trzyma za Panią kciuki!

młodszy aspirant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie

