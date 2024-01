KIEROWCY NIE ZAWIEDLI! PAMIĘTALI O KORYTARZU ŻYCIA NA S3! Data publikacji 30.01.2024 Powrót Drukuj Korytarz życia to takie zachowanie kierujących na drodze, które pozwala na utworzenie wolnego pasa pomiędzy pojazdami stojącymi w korku w taki sposób, aby umożliwić szybki i bezkolizyjny przejazd dla pojazdów służb ratunkowych. Jest to niezwykle ważne postępowanie, gdyż krótki czas dojazdu służb ratowniczych zwiększa szanse poszkodowanych w wypadkach na przeżycie. Szczególnie potrzebne jest tworzenie takich korytarzy na autostradach i drogach ekspresowych, gdzie ze względu na duży ruch samochodów w razie kolizji natychmiast tworzą się gigantyczne korki. Wczoraj (29.01) taka sytuacja miała miejsce na odcinku S3 przebiegającym przez teren powiatu zielonogórskiego.

W poniedziałek (23 października) przed godziną 7 na odcinku drogi ekspresowej S3 prowadzącym z Zielonej Góry w kierunku Nowej Soli, na skutek niekorzystnych warunków drogowych – śliskiej nawierzchni - doszło do kilku zdarzeń drogowych z udziałem w sumie aż kilkunastu pojazdów. W ich następstwie w ciągu zaledwie kilku minut powstał kilkukilometrowy korek, co spowodowało duże utrudnienia dla kierowców. Ci jednak zachowali się wzorowo, tworząc od razu korytarz życia dla służb ratunkowych i Policji, dzięki czemu pojazdy te szybko dojechały na miejsce zdarzenia i przystąpiły do działania. Korytarz życia nazywany też korytarzem ratunkowym to wolna przestrzeń na drodze pozostawiona dla pojazdów uprzywilejowanych - Policji, Pogotowia Ratunkowego czy Straży Pożarnej, które jadą do chorego lub do wypadku drogowego. Dzięki temu, że powstał korytarz, policjanci szybko dojechali na miejsce i dzięki temu po wykonaniu niezbędnych czynności na miejscu zdarzenia, mogli wydzielić pas, aby rozładować korek i umożliwić pojazdom dalszą podróż. Dlatego ważne jest abyśmy pamiętali, że tworzenie takiego korytarza na zakorkowanym odcinku każdej drogi zapewnia krótszy czasu przejazdu służbom ratowniczym, co zwiększa szanse poszkodowanych na otrzymanie pomocy na czas, a często nawet na przeżycie, ale także pozwala na szybsze udrożnienie przejazdu.

Korytarz życia tworzą kierowcy stojący lub dojeżdżający do miejsca zakorkowanego poprzez zjechanie swoim pojazdem w kierunku najbliższej krawędzi jezdni. Dzięki temu między pasami tworzy się dodatkowy pusty pas ruchu, którym mogą przejechać ratownicy lub też pojazdy zarządców dróg oraz pomocy drogowej biorące udział w akcji ratowniczej. W przypadku innych pojazdów ruch takim korytarzem jest zabroniony. Korytarz życia należy stworzyć gdy tylko zauważymy, że droga zaczyna się blokować lub gdy tworzy się zator, nawet gdy na miejscu nie ma jeszcze służb ratowniczych. Pamiętajmy także, aby nie wracać na poprzednie miejsce, gdy służby ratunkowe już przejadą, a to niestety się zdarza.

Zauważalne jest, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest przestrzeganie przepisów w tym zakresie i wie jak to zrobić. Kierowcy doskonale wiedzą jak utworzyć korytarz życia czego przykładem są relacje służb ratunkowych, które bez przeszkód i bardzo szybko mogą dotrzeć w miejsca zdarzeń drogowych, aby udzielić pomocy.