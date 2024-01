1,5 kg narkotyków, nielegalną broń i ponad 100 sztuk amunicji zabezpieczyli kryminalni dzięki skutecznej pracy operacyjnej Data publikacji 26.01.2024 Powrót Drukuj W efekcie intensywnej pracy operacyjnej, międzyrzeccy kryminalni przeprowadzili skuteczną akcję, podczas której zabezpieczali ponad 1,5 kg substancji odurzających, nielegalną broń oraz ponad 100 sztuk nielegalnej amunicji. Działania mundurowych doprowadziły do zatrzymania 69-letniego mężczyzny, który usłyszał już zarzuty związane z nielegalnym procederem.

Podczas działań operacyjnych, policjanci wykazali się niezwykłą determinacją i profesjonalizmem, przeprowadzając analizę danych, monitorowanie i zdobywając informacje wywiadowcze. Dzięki skoordynowanej i skrupulatnej pracy, policjanci byli w stanie skutecznie zidentyfikować i zatrzymać 69-letniego mężczyznę mieszkańca powiatu międzyrzeckiego. Mundurowi w trakcie przeszukania pomieszczeń zajmowanych przez podejrzanego zabezpieczyli łącznie ponad 1,5 kg narkotyków. Wstępne badania wykazały, że zabezpieczony susz roślinny to marihuana. Ponadto policjanci ujawnili i zabezpieczyli broń palną w tym broń myśliwską oraz broń gładko lufową, a także ponad 100 sztuk amunicji różnego rodzaju i typu na które mężczyzna nie posiadał wymaganego zezwolenia. Śledztwo w tej sprawie jest w toku, a zebrane dowody będą kluczowe dla dalszego postępowania.

Przypomnijmy, że za posiadanie narkotyków grozi kara do 3, a gdy przedmiotem przestępstwa jest ich znaczna ilość, nawet do 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli zgromadzony materiał potwierdzi, że zatrzymany także handlował nimi, wówczas może mu grozić do 8, a gdy w grę będzie wchodzić znaczna ilość środków odurzających, nawet 12 lat pozbawienia wolności. Za nielegalne posiadanie broni i amunicji grozi natomiast do 8 lat pozbawienia wolności.

młodszy aspirant Mateusz Maksimczyk

Komenda Powiatowa Policji w Międzyrzeczu

