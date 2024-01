KOLEJNA ZBRODNIA WYKRYTA PRZEZ LUBUSKĄ POLICJĘ. 17 I 19-LATEK Z ZARZUTAMI PODWÓJNEGO ZABÓJSTWA Data publikacji 24.01.2024 Powrót Drukuj Dzięki zaawansowanym metodom śledczym możliwe było ustalenie i zatrzymanie 19-latka, który we wrześniu ubiegłego roku dokonał zabójstwa 75-letniej mieszkanki Brójec. Nieustępliwa praca lubuskich policjantów oparta na wszechstronnych czynnościach operacyjnych i śledczych doprowadziła do przełomu związanego z wyjaśnieniem kolejnego mordu. Już wiemy, że za zabójstwem 82-latki oprócz zatrzymanego wcześniej 19-latka, stoi również jego 17-letni kolega. Sprawa nadzorowana jest przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim.

W połowie września 2023 roku w jednej z kamienic w Brójcach (powiat międzyrzecki) doszło do zabójstwa 75-letniej kobiety. Do sprawy przydzieleni zostali najbardziej doświadczeni lubuscy policjanci z pionu kryminalnego. Powołano specjalny zespół, w skład którego weszli doświadczeni funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zajmujący się na co dzień tego typu zdarzeniami. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii laboratorium kryminalistycznego, uzyskane wyniki badań zabezpieczonych śladów, pozwoliły na wskazanie osoby, która najprawdopodobniej dopuściła się popełnienia przestępstwa. To 19-letni mieszkaniec powiatu międzyrzeckiego, którego policjanci zatrzymali 27 grudnia 2023 roku. Tego samego dnia w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim młodemu mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa, a następnie decyzją Sądu został tymczasowo aresztowany.

ZABÓJSTWO 75-LATKI W BRÓJCACH. 19-LETNI PODEJRZANY ZATRZYMANY PRZEZ LUBUSKICH POLICJANTÓW

Kilka miesięcy wcześniej, między 12-15 lutego 2023 roku, w Łagowcu - miejscowości oddalonej zaledwie o 3 kilometry od Brójec, lubuscy policjanci zostali poinformowani o śmierci 82-letniej kobiety. Przeprowadzone dokładnie oględziny oraz badania patomorfologiczne potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia policyjnych techników i śledczych, że za jej śmiercią stoją osoby trzecie. Świadczyły o tym miedzy innymi ślady duszenia oraz liczne rany zadane tępym narzędziem. Ustalenia te zainicjowały intensywne działania lubuskich policjantów w kontekście wiedzy o dokładnych okolicznościach śmierci 82-letniej mieszkanki Łagowca. Ta sprawa jednak nadal pozostawała niewykryta.

Nieustępliwa praca lubuskich policjantów oparta na wszechstronnych czynnościach operacyjnych i śledczych doprowadziła do przełomu związanego z wyjaśnieniem kolejnego mordu. Już wiemy, że za zabójstwem 82-latki stoi zarówno zatrzymany wcześniej 19 latek jak i jego 17 letni kolega, którego policjanci zatrzymali 11 stycznia 2024 roku. Jak ustalono to zabójstwo wiązało się też z zabraniem z domu ofiary pieniędzy.

To jednak nie koniec budzących grozę działań młodych mężczyzn. Śledczy ustalili kolejną ofiarę ich brutalnych zachowań. Ta jednak miała więcej szczęścia, gdyż udało jej się ujść z życiem. Z materiału dowodowego wynika, że miedzy kwietniem, a czerwcem 2023 roku dwaj młodzi napastnicy chcieli zabić także 88-latkę z Brójec. Starsza kobieta żyła tylko dzięki temu, że napastnicy zostali spłoszeni i uciekli. Śledczy ustalili, że, przyczyną działań napastników też był motyw rabunkowy.

Finałem realizacji sprawy przez Lubuską Policję i Prokuraturę Okręgową było przedstawienie zarzutów 17 i 19-latkowi. Młodszy z nich usłyszał zarzut zabójstwa w związku z rozbojem na 82-latce oraz usiłowania zabójstwa w związku z rozbojem na 88-letniej kobiecie. 19-latek z kolei odpowie za te same przestępstwa, a ponadto ciążą na nim zarzuty związane z zabójstwem 75-latki z Brójec.

Rozwikłanie sprawy brutalnych zabójstw możliwe było tylko dzięki wielkiemu zaangażowaniu policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz prokuratorów z Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. To setki godzin spędzonych na zbieraniu materiału dowodowego i jego wnikliwej analizie oraz połączeniu pracy śledczej i operacyjnej przy wykorzystaniu najnowocześniejszych metod badań.

Decyzją Sądu obaj mężczyźni zostali tymczasowo aresztowani. Sprawa nadzorowana jest przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim. Śledczy badają kolejne wątki związane z przestępcza działalnością obydwu młodych mężczyzn. Policjanci wspólnie z prokuratorami wnikliwie sprawdzają, czy zatrzymani nie są odpowiedzialni za inne zbrodnie.

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

