Zebrane NAKRĘTKI przekazaliśmy dla Alicji. Zachęcamy wszystkich do pomocy!

Data publikacji 23.01.2024

Policjanci oraz pracownicy Policji z Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze od wielu już lat włączają się w różne akcje i imprezy charytatywne, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi pomoc chorym dzieciom. Zbieranie nakrętek stało się już naszą codziennością i czasami do ich przewiezienia potrzebne jest całkiem duże auto. Tak było ostatnio, kiedy to postanowiliśmy wesprzeć panią Iwonę, mamę 3-letniej Alicji Darowskiej, która zbiera pieniądze na rehabilitację dla swojej córeczki.

Zielonogórscy policjanci już od wielu lat pomagają chorym dzieciom. Sami angażują się w różnego rodzaju zbiórki, uczestniczą w festynach czy biegach charytatywnych. Pomagaliśmy zbierać fundusze na leczenie Ani Orłowskiej, włączyliśmy się w zbieranie środków na leczenie Bartosza Najdka z Sulechowa czy Jasia Piórkowskiego z Nowej Soli przyłączając się do akcji „Jasiu nie oddamy Cię ciemności”.

Tym razem pomagamy i zachęcamy wszystkich do włączenia się do akcji pomocy w zbieraniu funduszy na rehabilitację dla małej Alicji Darowskiej. Dwutygodniowy turnus rehabilitacyjny dla dziewczynki to koszt nawet 8 – 9 tysięcy złotych. Niestety kwota przekracza możliwości mamy, która ze względu na stan zdrowia Alicji i konieczność stałej opieki nad dziewczynką nie może podjąć pracy. Do tego dochodzą koszty wyjazdów do specjalistów. Mamę Alicji wspierają przyjaciele i sąsiedzi, natomiast z pewnością przyda się każda dodatkowa złotówka, nakrętka czy zaangażowanie i pomoc.

Prosimy o wpłaty na subkonto prowadzone przez fundację „Miej serce”.

Subkonto nr 102067602

https://miejserce.pl/102067602/wplata

Można też przekazać 1,5% podatku Numer KRS 0000 368 135 Cel szczegółowy 102067602 Alicja Darowska

Osoby, które nie mogą wesprzeć Alicji finansowo zapraszamy do zbierania nakrętek lub odzieży (na kilogramy), które można przekazywać do Przedszkola Tup Tup przy ulicy Strumykowej 15J (tel. 68 453 91 91) do godz. 16.00, a po 16.00 Szosa Kisielińska 7 (po wcześniejszym uzgodnieniu - kontakt telefoniczny 785 932 917)

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze