Nadinspektor Jarosław Pasterski pożegnał się ze sztandarem Policji. Jego obowiązki powierzono inspektorowi Szymonowi Sędzikowi Data publikacji 16.01.2024 Powrót Drukuj W obecności kadry kierowniczej, służb i instytucji współpracujących na co dzień z Policją nadinspektor Jarosław Pasterski pożegnał się ze sztandarem Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Odchodzący komendant podziękował za lata współpracy i wspólnej służby policjantom i pracownikom Policji garnizonu lubuskiego. Rozkazem pełniącego obowiązki Komendanta Głównego Policji, obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim zostały powierzone inspektorowi Szymonowi Sędzikowi.

We wtorek (16 stycznia) w siedzibie Lubuskiej Policji odbyła się uroczysta zbiórka związana ze zdaniem i powierzeniem obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Wzięła w niej udział kadra kierownicza Lubuskiej Policji, kapelan Lubuskiej Policji, przedstawiciele służb mundurowych oraz instytucji współpracujących z Policją. Zbiórka była równocześnie momentem pożegnania się nadinspektora Jarosława Pasterskiego ze sztandarem jednostki, którą kierował od ponad trzech lat.

Odchodzący szef lubuskich policjantów wstąpił w szeregi Policji w 1996 roku. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał jako policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, zaangażowany w zwalczanie przestępczości kryminalnej. Od 2004 roku służył w Centralnym Biurze Śledczym w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w Szczecinie. W 2006 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Cztery lata później został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W 2013 został Naczelnikiem Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji. W 2017 roku Komendant Główny Policji powołał inspektora Jarosława Pasterskiego na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. 29 czerwca 2020 roku nadinspektor Jarosław Pasterski powołany został na Komendanta Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

W trakcie uroczystej zbiórki odczytano rozkaz pełniącego obowiązki Komendanta Głównego Policji, o powierzeniu obowiązków na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim inspektorowi Szymonowi Sędzikowi. Komendant Sędzik służbę w Policji rozpoczął w 1998 roku. Od 2006 roku pracował w Centralnym Biurze Śledczym we Wrocławiu, gdzie awansował na stanowisko specjalisty. Od 2009 roku pełnił funkcję zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Górze. W 2012 roku rozpoczął pracę w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, gdzie w roku 2015 awansował na stanowisko Zastępcy Naczelnika Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Od lutego 2016 roku pełnił służbę jako I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Lesznie. W czerwcu 2020 roku rozkazem Komendanta Głównego Policji powołany został na stanowisko Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie odpowiadał za pion kryminalny.

Po odczytaniu rozkazów personalnych nadinspektor Jarosław Pasterski podziękował wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji garnizonu lubuskiego za serdeczność, otwartość i wspólną, policyjną służbę:

„Praca z ludźmi to najlepsza szkoła życia. Żadne kompendium wiedzy nie byłoby w stanie, tak szczegółowo, opisać wielości charakterów, międzyludzkich interakcji i zachowań. Tylko wspólne lata pozwalają również odkryć, że „tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”. Przyjdzie jeszcze czas na głębszą refleksję, jednak już dziś ogarniam myślami wszystkich, z którymi zetknęło mnie życie podczas służby na stanowisku Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Spośród wielu słów wybieram dziś wdzięczność. I chociaż nie sposób wymienić wszystkich Państwa imiennie, chciałbym, aby słowa podziękowania trafiły do każdego z Was indywidualnie. Razem współtworzyliśmy wizerunek lubuskiej Policji. Dziękuję za Państwa otwartość, serdeczność i przyjaźń”.

Pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego zwrócił się do zgromadzonych słowami:

„Szanowni Państwo, podchodzę do swojej nowej funkcji z dużą pokorą. Jestem przekonany, że dzięki pracy zespołowej, wzajemnemu szacunkowi i pozytywnej atmosferze zbudujemy solidne fundamenty współpracy. Naszym priorytetem powinna być rzetelna i skuteczna realizacja głównych celów i zadań Policji. W związku z tym liczę na Państwa wsparcie, doświadczenie oraz specjalistyczną wiedzę i umiejętności, niezbędne w wielu obszarach policyjnych działań”. Komendant Sędzik podziękował również za służbę nadinspektorowi Jarosławowi Pasterskiemu: „Szanowny Panie Nadinspektorze, dołączam swój głos do wielu wyrazów uznania, które dziś zostaną skierowane do Pana. Życzę wszystkiego dobrego na nowych ścieżkach życia zawodowego oraz pomyślności w życiu osobistym”. Na koniec pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim powiedział: „Dołożę wszelkich starań, by mieszkańcy Ziemi Lubuskiej – w dalszym ciągu – mogli czuć się bezpiecznie w swoich miejscach zamieszkania. Będę kontynuował pozytywne wzorce oparte na policyjnych wartościach, ponad stuletniej historii oraz szacunku do munduru polskiego policjanta. Dzisiejszy dzień to dla mnie wielki zaszczyt, ale i powinność, którą bardzo rzetelnie postaram się wypełnić! Dziękuję!”.

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

video: komisarz Maciej Kimet

foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek

