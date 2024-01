INSPEKTOR BOGDAN PIOTROWSKI ŻEGNA SIĘ Z POLICYJNYM MUNDUREM. TO 33 LATA PROFESJONALNEJ SŁUŻBY Data publikacji 11.01.2024 Powrót Drukuj Był i pozostanie wzorem policjanta. Podczas trzech ostatnich dekad poświęcał się służbie i ludziom. Robił to z polotem, zaangażowaniem, sumiennością i profesjonalizmem, pozostając przy tym skromnym i serdecznym w kontaktach z innymi. Inspektor Bogdan Piotrowski po blisko 33-latach żegna się z Policją. Dziękujemy za przykład wzorowej służby, która stanie się słusznym odniesieniem dla młodszych pokoleń.

W kwietniu 1991 roku Policja przyjęła w swe szeregi Bogdana Piotrowskiego. Młody policjant od początku dał się poznać jako funkcjonariusz skoncentrowany na służbę i pomoc społeczeństwu, kierując się w codziennej pracy prawością, zaangażowaniem i wzorowym wykonywaniem obowiązków służbowych. Pierwsze doświadczenia młody posterunkowy zdobywał w garnizonie opolskim, służąc w kompanii patrolowo – konwojowej, wydziale dochodzeniowo – śledczym i wydziale prewencji Komisariatu II Policji w Opolu. Właśnie w tym ostatnim wydziale, w 1996 roku zaczął pracować jako oficer dyżurny, którym był przez następne 16 lat. W 2012 roku objął stanowisko zastępcy, a po trzech latach Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu. W 2016 roku inspektorowi Bogdanowi Piotrowskiemu powierzono misję kierowania Komendą Miejską Policji w Opolu, aby dwa lata później zostać Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu. 18 lutego 2019 roku Bogdan Piotrowski rozpoczął służbę w garnizonie lubuskim na stanowisku zastępcy, a po kilku miesiącach I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Komendant Bogdan Piotrowski odpowiadający w Lubuskiej Policji za pion prewencji dał się poznać jako policjant i przełożony charakteryzujący się sumiennością, profesjonalizmem i skromnością w kontaktach z drugą osobą. Zawsze pomocny i biorący na siebie trudne zadania, które często osobiście rozwiązywał na miejscach różnego rodzaju zdarzeń czy sytuacji kryzysowych. To zawsze było ogromnym wsparciem dla policjantów, którzy wykonywali czynności na pierwszej linii. Dlatego zawsze aktualna i trafna była maksyma „Za mną, a nie naprzód”.

Inspektor Bogdan Piotrowski był wielokrotnie nagradzany i odznaczany. Otrzymał między innymi Medal Srebrny za Długoletnią Służbę oraz Brązową i Srebrną „Odznakę Zasłużony Policjant”. Kolejni przełożeni cenili jego sumienność, profesjonalizm, fachowość, doświadczenie zawodowe, umiejętność efektywnego kierowania powierzonymi mu zespołami ludzi oraz zarządzania nimi.

Po blisko 33 latach, inspektor Bogdan Piotrowski żegna się z policyjnym mundurem i policyjną służbą ale jak zapowiada jest otwarty na cenne porady i wskazówki dla tych, którzy wciąż są w służbie. I właśnie czwartek /11 stycznia 2024 roku/ był ostatnim dniem służby Inspektora Bogdana Piotrowskiego. Z tej okazji w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim nastąpiła uroczysta zbiórka. To szczególny moment dla Pana Komendanta, czas podsumowania i symbolicznego rozstania z policyjną formacją.

Słowa podziękowania za piękną służbę w imieniu swoim oraz wszystkich lubuskich policjantów, skierował Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, nadinspektor Jarosław Pasterski:

„Dziękuję za lata wspólnej służby. Doskonale wiem, jak ważna – od samego początku drogi zawodowej – była dla Ciebie Ziemia Opolska. Na niej, w 1991 roku, wszystko się zaczęło. I choć przez dekady zmieniały się okoliczności i pełnione przez Ciebie funkcje to właśnie Opole – było i jest – Twoim domem oraz punktem odniesienia. Dziękuję, że mogliśmy czerpać z sumy Twoich doświadczeń, które zostały wypracowane przez 33 lata służby. Od jej początków kierowałeś się słowami Roty. Wierność złożonej przysiędze wyznaczała kierunek wszystkich Twoich działań, które były realizowane profesjonalnie i z należytą starannością. Wzorowo wypełniałeś obowiązki na licznych stanowiskach, od wykonawczych po kierownicze, a bogata wiedza zawsze przekładała się na sprawne zarządzanie zespołem i pomyślną realizację zadań. Dzięki umiejętności planowania i efektywnego działania – jako I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. – przyczyniłeś się do wysokiego poziomu funkcjonowania garnizonu lubuskiej Policji. W imieniu własnym oraz kadry kierowniczej, policjantów i pracowników lubuskiej Policji życzę Ci wytrwałości w urzeczywistnianiu pasji. Niech ich realizacja przynosi Ci satysfakcję, poczucie spełnienia oraz będzie siłą napędową do kolejnych przedsięwzięć. Służba z Tobą była dla nas zaszczytem i honorem! Dziękuję!”

Do obecnych na zbiórce zwrócił się również główny bohater tego wydarzenia inspektor Bogdan Piotrowski:

„To była dla mnie wspaniała historia, którą mogłem pisać wspólnie z Wami. Ponad trzy dekady służby nauczyły mnie, że dobra współpraca zawsze pokona największe przeciwności i sprosta wielu wyzwaniom. Spotkałem się z wdzięcznością ale i wielkim profesjonalizmem. Dzięki temu zadania były wykonywane na wysokim poziomie i z wielką satysfakcją. A wszystko dla bezpieczeństwa tych, którym służymy- społeczeństwu. Chciałbym jeszcze wyraźnie podkreślić, że nawet po ściągnięciu policyjnego munduru zawsze będę służył wam pomocą, cennymi wskazówkami i wsparciem, tak jak ja zawsze mogłem na to liczyć z waszej strony. Dziękuję”.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

video: komisarz Maciej Kimet

foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 22.53 MB)