Codzienne starania o zdrowie i życie bezdomnych. Lubuscy policjanci reagują w dzień i w nocy

Data publikacji 10.01.2024

Zima pokazuje lwi pazur. Słupek rtęci pokazuje temperatury oscylujące nawet do -15 stopni C. Taka pogoda może stanowić śmiertelne zagrożenie dla osób, które nie mają odpowiedniego schronienia. W najtrudniejszym położeniu znajdują się bezdomni. Dlatego widząc osobę, która na co dzień pozbawiona jest dachu nad głową, poświęćmy chwilę na powiadomienie służb ratunkowych. To często od naszej reakcji może zależeć los takich osób. 800 109 160 – to numer, pod którym dowiemy się gdzie znaleźć pomoc i schronienie dla bezdomnych. Lubuscy policjanci pomagają wszystkim potrzebującym, oferując ciepłe posiłki, napoje lub informują o miejscach noclegowych.