ZABÓJSTWO 75-LATKI W BRÓJCACH. 19-LETNI PODEJRZANY ZATRZYMANY PRZEZ LUBUSKICH POLICJANTÓW Data publikacji 04.01.2024 Powrót Drukuj Skrupulatnie zbierany przez policjantów dochodzeniowo - śledczych materiał dowodowy w sprawie zabójstwa 75-letniej kobiety, pozwolił na ustalenie, zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie 19-latka. Śledczy zebrali mocne dowody w sprawie. Prokurator przedstawił mężczyźnie zarzut zabójstwa, za którego popełnienie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

W połowie września 2023 roku w jednej z kamienic w Brójcach (powiat międzyrzecki) doszło do zabójstwa 75-letniej kobiety. Do sprawy przydzieleni zostali najbardziej doświadczeni lubuscy policjanci z pionu kryminalnego. Powołano specjalny zespół, w skład którego weszli doświadczeni funkcjonariusze Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zajmujący się na co dzień tego typu zdarzeniami. Wszystko po to, aby wyjaśnić wszelkie okoliczności tej zbrodni oraz ustalić, zatrzymać i postawić pod stan oskarżenia osobę za to odpowiedzialną. Stąd dziesiątki godzin wytężonej pracy przekładającej się na przeprowadzenie szeregu czynności procesowych i operacyjnych. Technicy podczas oględzin miejsca zdarzenia zabezpieczyli wiele śladów kryminalistycznych, które poddawane zostały wnikliwej analizie za pomocą najnowszych metod badań. W związku z tym sięgnięto po ekspertów z Laboratoriów Kryminalistycznych Komend Wojewódzkich Policji w Gorzowie Wielkopolskim oraz Poznaniu. Istotny dowodowo udział w czynnościach mieli biegli z Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Wszystkie te działania skutkowały systematycznym zawężaniem kręgu osób podejrzanych o zabicie kobiety.

Dzięki wykorzystaniu zaawansowanej technologii laboratorium kryminalistycznego, uzyskane wyniki badań zabezpieczonych śladów, pozwoliły na wskazanie osoby, która najprawdopodobniej dopuściła się popełnienia przestępstwa. Wszystkie czynności nadzorowane były przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim.

Przy tej współpracy oraz zgromadzonemu przez śledczych materiału dowodowego możliwe było ustalenie osoby podejrzanej. To 19-letni mieszkaniec powiatu międzyrzeckiego, którego policjanci zatrzymali 27 grudnia 2023 roku. Tego samego dnia w Prokuraturze Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim młodemu mężczyźnie przedstawiono zarzut zabójstwa, a następnie decyzją Sądu został tymczasowo aresztowany. Zgodnie z Kodeksem Karnym za to przestępstwo grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

