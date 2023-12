Gratulujemy kierowcom – kolejny raz sprawnie utworzony korytarz życia na trasie s3! Data publikacji 29.12.2023 Powrót Drukuj Na drodze ekspresowej S3 pomiędzy Zieloną Góra a Sulechowem doszło do zdarzenia drogowego. Jest to drogo o dużym natężeniu ruchu, dlatego liczba samochodów stojących w korku liczyła kilkadziesiąt aut już po kilkunastu minutach. Kierujący kolejny raz udowodnili, że czują się współodpowiedzialni za bezpieczeństwo innych na drodze i sprawnie utworzyli korytarz życia umożliwiający szybkie dotarcie służb ratunkowych do miejsca zdarzenia.

W czwartek (28 grudnia) około godziny 13:20 na drodze ekspresowej S3 doszło do zderzenia dwóch samochodów - bus marki Renault uderzył w tył jadącej przed nim osobówki marki Renault Laguna. Obydwa samochody uderzyły jeszcze w barierki i słupki drogowe uszkadzając je. W rezultacie oba pasy drogi w kierunku Sulechowa zostały zablokowane. Ruch pojazdów na trasie S3 jest bardzo intensywny, dlatego w ciągu kilkunastu minut w korku stało już kilkadziesiąt pojazdów. Kierujący po raz kolejny zachowali się wzorowo tworząc korytarz życia dla służb ratunkowych i Policji, dzięki czemu pojazdy te szybko dojechały na miejsce zdarzenia i przystąpiły do działania.

Korytarz życia to takie zachowanie kierujących na drodze, które poprzez przesunięcie pojazdów stojących w korku w kierunku najbliższych krawędzi jezdni, tworzy kolejny, dodatkowy pusty pas ruchu, którym mogą przejechać ratownicy. To bardzo ważne, żeby służby ratownicze mogły jak najszybciej znaleźć się na miejscu zdarzenia, bo w przypadku osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych cenna jest każda sekunda. Warto przypomnieć, że już w 2019 roku wprowadzono nowelizację ustawy prawo o ruchu drogowym, która nakłada na kierujących obowiązek utworzenia tak zwanego „korytarza życia”. Ułatwienie przejazdu pojazdowi służb ratowniczych czyli pojazdowi uprzywilejowanemu poprzez jak najszybsze usunięcie się z drogi, zwiększa szansę poszkodowanych na przeżycie. Zasada jest bardzo prosta. Pojazdy stojące na lewym pasie zjeżdżają maksymalnie do lewej krawędzi jezdni, natomiast te na prawym pasie do prawej krawędzi. Gdy pasów jest więcej, pojazdy po lewej zjeżdżają na lewo, natomiast kierujący na wszystkich pozostałych pasach zjeżdżają na prawą stronę.

O korytarzu ratunkowym najlepiej pomyśleć od razu przy zbliżaniu się do zatoru drogowego. Należy pamiętać, że korytarz życia tworzymy już wtedy, gdy jeszcze nie ma służb ratowniczych. Dzięki temu, że jest utworzony, służby ratunkowe mogą natychmiast, bez straty cennych sekund na czekanie, dojechać do miejsca zdarzenia. Jeśli zrobimy to zbyt późno, ratownicy tracą czas na czekanie, aż kierowcy zjadą z drogi. Pamiętajmy także, aby nie wracać na poprzednie miejsce, gdy służby ratunkowe już przejadą, a to niestety się zdarza. Zgodnie z zasadami nowej ustawy Prawo o Ruchu Drogowym z korytarza życia mogą korzystać tylko pojazdy uprzywilejowane i – jako wyjątki – pojazdy zarządców dróg lub pomocy drogowej biorące udział w akcji ratowniczej. W przypadku innych pojazdów ruch korytarzem życia jest zabroniony. Zauważalne jest od dłuższego czasu, że coraz więcej osób zdaje sobie sprawę z tego jak ważne jest przestrzeganie przepisów w tym zakresie i wie jak to zrobić. Kierowcy doskonale wiedzą jak utworzyć korytarz życia czego przykładem są relacje służb ratunkowych, które bez przeszkód i bardzo szybko mogą dotrzeć w miejsca zdarzeń drogowych, aby udzielić pomocy poszkodowanym.

Czwartkowe zdarzenie na szczęście okazało się kolizją drogową, obrażenia kierującego i pasażera z Renault Laguna nie były bardzo poważne. Sprawca kolizji – 40 letni mieszkaniec województwa dolnośląskiego został ukarany mandatem karnym w wysokości 2000 złotych oraz otrzymał 12 punktów karnych.

podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze