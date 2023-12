„Przekaż dar serca i daj nadzieję” - Lubuska Policja w akcji charytatywnej Data publikacji 18.12.2023 Powrót Drukuj Święta Bożego Narodzenia to dla wielu osób czas prezentów, miłości, spokoju i rodzinnego ciepła. To wyjątkowy okres w całym roku, kiedy w sposób szczególny staramy się być dla siebie lepsi i bardziej życzliwi. Nie wszyscy jednak będą mogli w pełni cieszyć się ze świątecznej atmosfery. Nie każdy będzie miał szczęście spotkać się z najbliższymi przy wigilijnym stole. Często tuż obok nas żyją osoby, które codziennie mierzą się z samotnością i trudną sytuacją. Warto, by o nich pamiętać.

I właśnie dlatego w przedświątecznym czasie policjanci i pracownicy Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. zorganizowali akcję charytatywną pn. „Przekaż dar serca i daj nadzieję” dla podopiecznych Domów Pomocy Społecznej w Rokitnie, Szarczu i Racławiu. W ramach zbiórki koleżeńskiej zebrano wiele wartościowych darów i prezentów. Mieszkańcy tych szczególnych domów nie prosili o drogie i wyszukane rzeczy. Ich marzenia są wyjątkowo skromne, często ograniczają się do przedmiotów codziennego użytku. Zebrane dary zostały pięknie zapakowane i dostarczone jako prezenty świąteczne podopiecznym domów pomocy społecznej. Dary przekazali policjanci i pracownicy Policji Wydziału Komunikacji Społecznej oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., a także Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wlkp. i Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wlkp. Jednak nie tylko o zbiórkę materialną chodziło w zorganizowanej przez policjantów i pracowników Policji akcji charytatywnej. Najważniejsze było spotkanie z mieszkańcami tych wyjątkowych domów pomocy społecznej, rozmowa, podzielenie się radością i uśmiechem. Była to również okazja do przeprowadzenia rozmów profilaktycznych przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. dla niechronionych uczestników ruchu drogowego w ramach profilaktyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym.Akcja charytatywna pn. „Przekaż dar serca i daj nadzieję” została zorganizowana przez Wydział Komunikacji Społecznej Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp.

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 24.14 MB)