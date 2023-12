PRZEDŚWIĄTECZNE ZAKUPY W SIECI. ZRÓB TO BEZPIECZNIE Powrót Drukuj Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. A skoro tak to i zaopatrywanie się w prezenty. Już od lat zakupy w sieci biorą górę nad tymi tradycyjnymi. Między innymi dlatego coraz więcej osób decyduje się kupić wymarzone prezenty przez Internet. Niestety zarówno w realnym jak i wirtualnym świecie możemy zostać oszukani. Lubuscy policjanci radzą, co zrobić, aby nie paść ofiarą przestępców internetowych.

Zakupy w sieci stały się modne już wiele lat temu. A dziś jest praktycznie jest już codziennością. Szczególnego znaczenia nabiera to zwłaszcza teraz, przed świętami. Internetowe „promki” cieszą się ogromną popularnością. Są bardzo wygodne i dają możliwość wyboru najatrakcyjniejszej spośród ofert licznych sklepów internetowych czy portali aukcyjnych. Kupując w sieci, musimy jednak pamiętać, że Internet to również miejsce, gdzie działają oszuści. Apelujemy, aby korzystając z tej formy zakupów zachować podstawowe środki ostrożności i zdrowy rozsądek. Dlatego uważajmy na wyjątkowe okazje i bardzo duże promocje na sprzęt i artykuły. Za każdym razem sprawdźmy wiarygodność sprzedawcy, jego poprzednie aukcje oraz opinie kupujących na jego temat. Czytajmy niezależne fora i opinie tych, którzy już wcześnie takie zakupy realizowali. Starajmy się dokonywać zakupów za pobraniem, płaćmy po otrzymaniu zamówionego towaru. Otrzymując ofertę e-mailem, nie korzystajmy z linków, a na stronę sklepu wchodźmy, wpisując adres w oknie przeglądarki. Unikniemy w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy. Unikajmy także zakupów przedmiotów o rażąco zaniżanej cenie, gdyż mogą one pochodzić między innymi z przestępstwa, zachowajmy dla pewności korespondencję ze sprzedawcą. Po przekierowaniu na stronę swojego banku przy płatności e-przelewem zawsze upewnijmy się, czy nic nie wzbudza naszych wątpliwości. Płatności dokonujmy wyłącznie na zaufanych urządzeniach i unikajmy wykonywania ich w miejscach publicznych. Nigdy nie udostępniajmy swoich numerów PIN czy haseł na przykład do bankowości elektronicznej. Uważajmy także na podejrzane wiadomości o konieczności dopłaty do przesyłki.

Dlatego też mając na względzie otrzymywane zgłoszenia, a także przedświąteczny okres, w którym czasami na ostatnią chwilę szukamy prezentów dla najbliższych i nie zawsze zachowujemy ostrożność podczas zakupów, przypominamy o kilku zasadach, które z pewnością pomogą uniknąć nieprzyjemnych sytuacji:

- zawsze korzystaj ze sprawdzonych portali internetowych,

logując się na konto sklepu internetowego unikaj ogólnodostępnych punktów do internetu,

- sprawdź jakie formy zapłaty umożliwia sprzedawca oraz czy jest wskazany adres i numer telefonu pod który w razie wątpliwości możesz zadzwonić,

- sprawdzaj opinie o sprzedawcy i sklepie, w którym masz zamiar kupować,

- otrzymując ofertę e-mailem nie korzystaj z linków. Na stronę sklepu wejdź wpisując adres w oknie przeglądarki, unikniesz w ten sposób stron podszywających się pod legalnie działające sklepy,

zamawiając sprzęt zapytaj, czy sprzedawca dołącza oryginalne oprogramowanie na płytach i instrukcję obsługi,

- kupując telefon komórkowy zapytaj o ładowarkę i dowód zakupu, telefony kradzione sprzedawane są bez ładowarki i dokumentacji,

- staraj się unikać zakupów oraz sprzedaży przedmiotów poza aukcją, wówczas dochodzenie swoich praw jest utrudnione,

- unikaj zakupów przedmiotów o rażąco zaniżanej cenie, gdyż mogą one pochodzić z przestępstwa,

- zachowaj korespondencję ze sprzedawcą, gdyż będzie ona stanowić dowód w sprawie

- płacąc kartą kredytową upewnij się, że połączenie jest bezpieczne (na dole strony internetowej powinien pojawić się symbol zamkniętej kłódki)

- nigdy nie udostępniaj swoich haseł.



Jeśli mimo dochowania ostrożności zostaniesz oszukany zgłoś ten fakt na Policję. Nie zapomnij wtedy zabrać dokumentacji związanej z transakcją:

datę i numer aukcji, jej przedmiot oraz wylicytowaną cenę,

nazwę konta (nick) sprawcy oszustwa oraz jego adres e-mailowy,

sposób kontaktu ze sprzedającym: jego e-mail, numer telefonu, adres,

sposób dokonania zapłaty: przelew na konto bankowe, płatność za pobraniem.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim