W PAMIĘCI I SERCACH POZOSTANĄ NA ZAWSZE - spotkanie z rodzinami poległych policjantów Data publikacji 13.12.2023 Powrót Drukuj W sobotę /9 grudnia/ w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie Mszą Świętą uczczono pamięć poległych na służbie funkcjonariuszy województwa lubuskiego. Cała policyjna rodzina z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektorem Jarosławem Pasterskim na czele, w refleksji już po raz szósty oddała hołd tym, którzy swoją postawą dali świadectwo wierności pięknym słowom przysięgi. To był także właściwy moment na przełamanie się opłatkiem i złożenie świątecznych życzeń.

„Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa pamięć o nim”. Te słowa Jana Kochanowskiego wyraźnie wskazują na to istotę krzewienia pamięci o tych, których już nie ma. Wspomnienie jest formą spotkania z tymi, którzy odeszli, ale pozostawili po sobie trwały ślad w naszej policyjnej rodzinie. Pielęgnujemy wspomnienie o wszystkich nieobecnych. Dlatego po raz kolejny, tak istotne dla środowiska policyjnego nabożeństwo mogło się odbyć w Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie. Rozpoczęło się jak zawsze wprowadzeniem do rokitniańskiej bazyliki sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Mszy Świętej przewodniczył ksiądz Biskup Senior Paweł Socha. Mszę koncelebrował kapelan Lubuskiej Policji ksiądz kanonik Jerzy Piasecki. W uroczystości wziął udział nadinspektor Jarosław Pasterski – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim, komendanci miejscy i powiatowi województwa lubuskiego, rodziny poległych na służbie lubuskich policjantów, funkcjonariusze i pracownicy lubuskiej Policji oraz przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego policjantów województwa lubuskiego z podinspektorem Sławomirem Kostiuszko na czele.

Przy oprawie muzycznej w wykonaniu Pani Eweliny Kozłowskiej z Wydziału Nieruchomości Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim akompaniamencie gitarowym Waldemara Pyki oraz solistek– modlono się za wszystkich poległych na służbie lubuskich policjantów.

Podczas spotkania Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim zwrócił się słowami: „To niezwykle ważne spotkanie. Podyktowane głosem serca, które zranione odejściem naszych kochanych policjantów, którzy do końca wypełnili słowa Roty ślubowania, podpowiada nam o konieczności jego organizacji. To obowiązek i potrzeba nas wszystkich. To świadectwo pamięci i szacunku pielęgnowanej od lat. Oddajemy tym samym hołd dla naszych kolegów. W tym przedświątecznym czasie życzę Państwu pogody ducha, momentów wypełnionych pokojem, miłością i dobrymi wspomnieniami. Zawsze możecie liczyć na naszą pomoc i wsparcie”.

Później wszyscy obecni przełamali się opłatkiem składając sobie bożonarodzeniowe życzenia. Nadinspektor Jarosław Pasterski wręczył rodzinom świąteczne upominki, ufundowane przez Fundację Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Jesteśmy wdzięczni, że przy organizacji tego wyjątkowego spotkania mogliśmy liczyć na wsparcie Zarządu Wojewódzkiego Związków Zawodowych Policjantów województwa lubuskiego. Podziękowania kierujemy na ręce przewodniczącego – podinspektora Sławomira Kostiuszko.

Oddajemy hołd tym, którzy swoją postawą dali świadectwo wierności pięknym słowom przysięgi. Pielęgnowanie pamięci o poległych na służbie lubuskich policjantach jest naszym obowiązkiem!

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

video: komisarz Maciej Kimet

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 34.81 MB)