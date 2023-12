39 JEDNOSTEK BRONI PALNEJ I 3002 SZTUKI AMUNICJI SKRADZIONE Z BUSA. SZYBKIE USTALENIA I ZATRZYMANIA LUBUSKIEJ POLICJI Data publikacji 08.12.2023 Powrót Drukuj Lubuscy policjanci wspólnie z Prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim bardzo szybko rozwiązali tajemniczą kradzież auta, w którym znajdowało się 39 jednostek broni palnej oraz 3002 sztuki amunicji. Z uwagi na charakter zdarzenia, sprawą zajęli się najbardziej doświadczeni policjanci kryminalni i śledczy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzięki ich profesjonalnym ustaleniom i pracy operacyjnej skradziona broń palna wraz z amunicją zostały odzyskane. Do sprawy zatrzymano łącznie sześć osób, z których trzy zostały tymczasowo aresztowane.

W niedzielny poranek /12 listopada/ dyżurny słubickiej Policji został powiadomiony o kradzieży z terenu jednej z posesji w Słubicach vw passata oraz dostawczego renault master. Po dotarciu na miejsce przez policjantów ustalono, że w busie znajdowało się 39, różnego rodzaju jednostek broni palnej oraz 3002 sztuk amunicji należących do jednego z mieszkańców Słubic. Mężczyzna ten posiadał wymagane pozwolenia na broń i amunicję, którą poprzedniego wieczora zapakował do auta. Nad ranem zauważył, że oba pojazdy zniknęły z terenu posesji.

Z uwagi na poważny charakter tego zdarzenia, do wyjaśnienia sprawy natychmiast przystąpili najbardziej doświadczeni policjanci pionu kryminalnego Lubuskiej Policji. Przedmiotem szczegółowych ustaleń funkcjonariuszy Wydziału Kryminalnego i Dochodzeniowo – Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Komendy Powiatowej Policji w Słubicach było zatem wyjaśnienie jak doszło do kradzieży samochodów z bronią, kto jest za to odpowiedzialny oraz przede wszystkim gdzie skradziona broń wraz z amunicją się znajduje. W tej sytuacji kluczowe okazało się wykorzystanie bardzo zaawansowanych metod i form pracy operacyjnej, które były prowadzone konsekwentnie i bezustannie w wielu obszarach. Do wyjaśnienia sprawy wykorzystano kanały współpracy międzynarodowej Policji Polski i Niemiec.

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom bardzo szybko nastąpił przełom w sprawie. Jeszcze tego samego dnia /12 listopada/ do sprawy zatrzymano 42-letniego obywatela Mołdawii, który odpowie za paserstwo związane z ukryciem broni. Ta została ukryta w jednym z garaży na terenie Słubic. Po jej odzyskaniu poddano ją szczegółowym oględzinom zabezpieczając liczne ślady kryminalistyczne na potrzeby gromadzonego materiału dowodowego w prowadzonym śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Okręgową w Gorzowie Wlkp.

Dwa dni później /14 listopada/ policjanci ustalili i zatrzymali dwóch głównych podejrzewanych o kradzieże osobowego vw oraz dostawczego renault, w którym znajdowała się broń. Ta, wraz z amunicją została odzyskana tego samego dnia. Zatrzymani to 28-letnia kobieta oraz 37-letni mężczyzna, którzy usłyszeli zarzuty związane z kradzieżą aut i włamaniem oraz nielegalnym posiadaniem broni i amunicji. Z kolei 16 listopada policjanci zatrzymali kolejnego mężczyznę- był to 48-latek, który podobnie jak Mołdawianin usłyszał zarzuty paserstwa związane z ukryciem broni.

Prowadzone bardzo szczegółowo policyjne ustalenia pozwoliły stwierdzić, że w sprawie uczestniczyło również dwóch innych mężczyzn. 38- i 22-latek zostali zatrzymani pod zarzutem paserstwa skradzionych wcześniej samochodów.

Dzięki profesjonalnym działaniom policjantów skradzione z terenu posesji auta wraz z bronią i amunicją znajdującą się na pokładzie jednego z nich została odzyskana i zabezpieczona procesowo, a osoby za to odpowiedzialne szybko ustalone i zatrzymane.

Art. 263

§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

