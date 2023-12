LUBUSCY KONTRTERRORYŚCI Z SERCEM DLA NAJMŁODSZYCH PACJENTÓW SZPITALA Data publikacji 06.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Gorzowie Wlkp. przekazali słodycze i maskotki najmłodszym pacjentom z Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Choć na co dzień to profesjonalni i najbardziej wyszkoleni policjanci w naszym regionie, to w roli Mikołajów sprawdzili się równie imponująco jak w akcjach szturmowych. To ważne, aby w tym szczególnym dniu uśmiech zagościł na twarzach młodych pacjentów. A najlepiej na stałe. Dużo zdrowia!

Biorą udział w spektakularnych akcjach z zatrzymaniem najgroźniejszych przestępców, którzy w desperacji połączonej z szaleństwem- często z wykorzystaniem broni- są zdolni do zamachu na czyjeś zdrowie i życie. Ich główne zadania to prowadzenie działań bojowych oraz rozpoznawczych, zmierzających do likwidowania zamachów terrorystycznych, a także przeciwdziałanie zdarzeniom o takim charakterze, prowadzenie działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków lub stosowania specjalnej taktyki działania, a także wspieranie działań innych jednostek Policji w warunkach szczególnego zagrożenia lub wymagających określonych kwalifikacji i umiejętności. Mowa o policyjnych kontrterrorystach- najlepiej wyszkolonych policjantach w lubuskiem. Już wielokrotnie dawali pokaz swoich umiejętności w arcytrudnych sytuacjach, dzięki czemu zażegnano skrajnie niebezpiecznym skutkom zdarzeń.

Tym razem występują w zupełnie innej roli. Choć to twardzi faceci to pokazują, że ich krew pompują gołębie serca. Teraz zabiły dla najmłodszych pacjentów Oddziału Dziecięcego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Policjanci prowadząc wcześniej zbiórkę słodyczy i maskotek postanowili przekazać te produkty właśnie im. I to w jaki sposób! Część z policyjnych kontrterrorystów postanowiło zademonstrować próbkę swoich możliwości i w sposób brawurowy weszło do szpitala przez okno opuszczając się na linie umocowanej na dachu budynku.

Radości młodych pacjentów nie było końca. Oprócz tego policyjni kontrterroryści przygotowali mnóstwo atrakcji- demonstrowanie obsługi policyjnego robota do podejmowania materiałów pirotechnicznych i niebezpiecznych, przegląd wielu jednostek broni oraz pogadanka o tym, jak na co dzień wygląda służba w tej formacji i komórce Policji. A później to już czas niespodzianek – łakocie i maskotki okazała się strzałem w dziesiątkę.

Na twarzach lubuskich kontrterrorystów także pojawił się uśmiech. Mała rzecz, a potrafiła rozczulić nawet najbardziej twardych facetów. Czy jest bowiem coś piękniejszego niż radość tych, którzy ze względu na stan zdrowia nie mają jej zbyt wiele? Najmłodszym życzymy przede wszystkim zdrowia. To dobro niemierzalne i niezastąpione. Niech zatem jak najszybciej opuszczą mury gorzowskiego szpitala i cieszą się swym rodzinnym domem i kontaktem z przyjaciółmi. Niech wróci życie, na jakie zasługują. Lubuskim policjantom przewodniczył w wizycie Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektor Jarosław Pasterski.

Ale chcielibyśmy przy tym podziękować kierownictwu i załodze Wojewódzkiego Szpitala Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim. Ze szczególnym wskazaniem na ordynatora Oddziału Dziecięcego z pododdziałem neurologii dziecięcej- lek. Tomasza Szatkowskiego oraz pielęgniarki koordynującej, Wioletty Deka. Dzięki dobrej współpracy możliwe było przeprowadzenie tej charytatywnej akcji.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek

video: komisarz Maciej Kimet

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 35.81 MB)