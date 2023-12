Mieszkańcy zgłosili, a dzielnicowy pomógł. Bezdomnemu mężczyźnie nie zagraża już niebezpieczeństwo Data publikacji 06.12.2023 Powrót Drukuj Mieszkańcy Świebodzina poinformowali Policję o bezdomnym mężczyźnie, którego życie i zdrowie może być zagrożone przez warunki w jakich się znajduje. Na tą sytuację natychmiast zareagował dzielnicowy i pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie, którzy zapewnili mu miejsce, gdzie bezpiecznie przetrwa zimowy czas. W tym trudnym okresie, pamiętajmy o osobach potrzebujących pomocy!

Zima dla osób bezdomnych i pozostających w trudnej sytuacji życiowej jest bardzo ciężka, a nawet niebezpieczna. Niskie temperatury doprowadzają do wychłodzenia organizmu, chorób i mogą prowadzić do śmierci.

Dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie oraz pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Świebodzinie uzyskali informację o mężczyźnie, którego sytuacja życiowa jest bardzo trudna i ma on przebywać w opuszczonym budynku na terenie jednej z wiosek w gminie Świebodzin. Prośbę o informowanie o takich osobach świebodzińskie służby przekazywały już kilkukrotnie dzięki czemu wiadomość o bezdomnym dotarła na czas. Na miejscu zastano mężczyznę, który żył w trudnych warunkach. W opuszczonej altanie panowały niskie temperatury, co stanowiło dla niego realne zagrożenie. Mężczyzna bardzo chętnie przystał na zaproponowaną przez policjanta i pracowników ośrodka pomoc. Został przewieziony do miejskiej noclegowni, gdzie jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Tam też, ma kontakt z osobami, które spróbują mu pomóc w permanentnym wyjściu z problemów życiowych.

Pamiętajmy, a szczególnie w okresie kiedy panują zimowe warunki, aby nie być obojętnym wobec osób, które mogą przebywać w warunkach stwarzających dla nich zagrożenie. Zwracajmy uwagę na osoby siedzące lub leżące na chodnikach, ławkach, szczególnie po zmroku. Bez względu na to czy osoba jest pod wpływem alkoholu, czy nie – zasługuje na pomoc.

aspirant Marcin Ruciński

Komenda Powiatowa Policji w Świebodzinie