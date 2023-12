Nie bądźmy obojętni na los drugiego człowieka! Data publikacji 04.12.2023 Powrót Drukuj Policjanci pełnią nie tylko rolę stróżów prawa, ale również często są osobami, które jak pierwsze reagują na krzywdę drugiego człowieka i to właśnie oni w codziennej służbie angażują się w pomoc potrzebującym. To ważna społecznie rola zwłaszcza w tym trudnym zimowym czasie, gdy drugi człowiek – osoba bezdomna – aby przetrwać często potrzebuje pomocy innych. Ostatnio policjanci w towarzystwie pracowników zielonogórskiej noclegowni odwiedzili miejsca, w których przebywają bezdomni, aby sprawdzić czy osoby te nie potrzebują wsparcia, a także zaoferować swoją pomoc.

W swojej codziennej służbie, zwłaszcza w okresie zimowym, policjanci współpracują z różnymi instytucjami udzielającymi wsparcia bezdomnym: noclegownią, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej czy Caritas, aby zadbać o to, by osoby potrzebujące wsparcia w tym trudnym okresie mogły otrzymać właściwą pomoc. Takie działania to nierozłączny element służby policjantów, którzy nie tylko egzekwują przestrzeganie prawa, ale także chcą pokazać, że każdy mieszkaniec może liczyć na pomoc w trudnych chwilach. Działania podejmowane przez mundurowych obejmują nie tylko wsparcie w zapewnieniu podstawowych potrzeb, takich jak jedzenie czy schronienie, ale także udzielanie informacji na temat miejsc i możliwości uzyskania pomocy. W Zielonej Górze jest wiele miejsc, w których bezdomni mogą znaleźć schronienie i uzyskać wsparcie. Ciepły kąt, posiłek, nocleg i kąpiel znajdą w noclegowni przy ulicy Bema, jest jednak jeden warunek – osoba bezdomna musi być trzeźwa. Obecnie noclegownia ma pod swoją opieką na stałe około 70 osób. Osoby, które z różnych względów nie chcą skorzystać z takiej pomocy mogą się schronić w ogrzewalni, a ciepły posiłek i produkty spożywcze otrzymać w stołówce Caritas.

Pamiętajmy, że zwracanie uwagi na osoby bezdomne jest nie tylko wyrazem empatii, ale także aktem społecznej odpowiedzialności. W obliczu trudności życiowych, jakie spotykają osoby bezdomne, ważne jest, abyśmy jako społeczeństwo przejawiali troskę i gotowość do pomocy. Dlatego też policjanci proszą wszystkich o zwrócenie uwagi na osoby znajdujące w trudnym położeniu, bez odpowiedniego schronienia, osoby śpiące na ławkach, zwłaszcza w czasie gdy temperatury spadają poniżej zera. Wystarczy jeden telefon pod numer 112 i być może w ten sposób uratujemy czyjeś życie. Warto o tym pamiętać i reagować!

podinspektor Małgorzata Stanisławska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

