Internetowa przyjaźń zakończona utratą 23 tysięcy złotych Data publikacji 14.10.2023 Powrót Drukuj 64-latka dała wiarę historii stworzonej przez przestępców. Tym razem internetowy oszust wcielił się w rolę przyjaciela, który pilnie potrzebował finansowego wsparcia. Ten emocjonalny atak okazał się skuteczny dla mieszkańca Wielkiej Brytanii - nowosolanka przelała mu ponad 20 tysięcy złotych.

Niemalże każdego dnia lubuscy policjanci przyjmują zawiadomienia od osób, które padły ofiarą oszustwa w Internecie. Najczęściej zgłaszane są oszustwa przy zakupach na portalach aukcyjnych oraz wyłudzanie danych do logowania do kont bankowych. Niestety pomimo licznych apeli wciąż zdarzają się także oszukani, którzy – nie sprawdzając wiarygodności nowopoznanej osoby - wpłacają pieniądze nieznajomym poznanym w sieci. Ofiarą tego typu przestępstwa stała się również nowosolanka, która poznała w Internecie mieszkańca Wielkiej Brytanii. Przyjaźń trwała dwa miesiące, aż do czasu kiedy to zrozpaczony mężczyzna znalazł się w tarapatach i prosił o finansowe wsparcie 64-latkę. Kobieta chcąc pomóc mu w problemach zaciągnęła dwie pożyczki i przesłała pieniądze za granicę. Gdy zorientowała się, że stała się ofiarą oszusta- przyjaźń się zakończyła. Policjanci kolejny raz apelują o ograniczone zaufanie do nieznajomych. Zachowajmy ostrożność w kontaktach telefonicznych, zwłaszcza gdy osoba po drugiej stronie słuchawki chce od nas pieniędzy. Nie daj się nabrać na zmyśloną historię. Nigdy nie przekazuj swoich pieniędzy!

Aby nie stać się ofiarą oszustwa, należy przestrzegać następujących zasad:

1. Kiedy pojawia się podejrzenie, że mamy do czynienia z oszustem, koniecznie należy powiadomić policję.

2. Bezwzględnie stosujmy zasadę ograniczonego zaufania.

3. Bądźmy ostrożni w kontakcie z nieznajomym.

4. Nigdy nie przekazujmy pieniędzy osobom, których nie znamy. Nie ufajmy osobom, które telefonicznie podają się za krewnych.

5. Zawsze potwierdzajmy prośbę o pomoc.

6. Nie działajmy w pośpiechu i ewentualnie odłóżmy termin udzielenia pożyczki (najlepiej o kilka dni).

7. Wszelkie telefoniczne prośby w tym z zagranicy o pomoc grożą utratą pieniędzy.

aspirant Justyna Sęczkowska - Sobol

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli