Kilkadziesiąt akcji poszukiwawczych rocznie. Lubuska Policja w trosce o zaginionych grzybiarzy Data publikacji 23.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Każdego roku lubuscy policjanci podejmują około 50 interwencji związanych z poszukiwaniem zaginionych grzybiarzy. Idąc do lasu należy zatem koniecznie zadbać o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. W akcjach poszukiwawczych biorą udział duże siły policyjne funkcjonariuszy wielu pionów, którzy są do dyspozycji zaginionych i często są ich jedynym ratunkiem. Nie zawsze jednak możliwe jest, aby dotrzeć do potrzebujących pomocy na czas. Uważajmy!

Za oknem polska złota jesień. A jeśli ta, to i sezon na grzybobranie, który rozpoczął się na dobre. W lasy ruszyli wszyscy Ci, którzy jesień kojarzą właśnie ze zbieraniem grzybów. Z reguły eskapady te kojarzone są z jako forma przyjemnie spędzonego czasu wolnego na łonie natury, która dodatkowo obdarowuje nas smakiem najlepszych gatunków grzybów. Dodając do tego piękno lubuskich lasów oraz uroczą jesienną aurę, powstaje duża pokusa i atrakcja. Z niej korzysta wielu. Ale największe zagrożenia dotyczą osób starszych, którzy bardzo często tracą orientacje w terenie lub też słabną.

Klip Lubuskiej Policji w swym założeniu ma uzmysłowić seniorom oraz osobom nimi się opiekującymi, ich bliskim, że samotny spacer po lesie nie zawsze musi się wiązać ze szczęśliwym powrotem do domu z koszem wypełnionym grzybami. Bardzo często mamy do czynienia z zaginięciem, które nie zgłoszone na czas może skutkować tragedią. Dlatego tak ważne jest respektowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz uruchomienie szybkiego kanału informacyjnego między rodziną zaginionego, a Policją. Tylko wtedy możemy uniknąć zaginięcia, a w przypadku, gdy ma ono miejsce dynamicznego i co najważniejsze skutecznego działania. Tak było i w tym przypadku. W symulowanym zdarzeniu szybka reakcja córki zaginionego pozwoliła na uruchomienie policyjnych sił, precyzyjną ich koncentrację oraz w rezultacie dotarcie na czas do osoby zaginionej. Warto wziąć sobie do serca wnioski płynące z tego klipu, aby każde wyjście do lasy naszych bliskich było przygotowane i odbywało się pod pełną kontrolą innych osób. Zadbajmy o to, ponieważ nie każdy taki przypadek kończy się happy endem.

Aby uniknąć takich sytuacji, które mogą zakończyć się tragicznie, przypominamy o kilku zasadach bezpieczeństwa w czasie grzybobrania:

Starajmy nie wybierać się do lasu w pojedynkę. Jeśli jednak zdarzy się, że idziemy sami na grzybobranie, nasi bliscy powinni wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Podajmy im też przybliżony czas powrotu;

Jeśli wybieramy się do lasu w towarzystwie, nie oddalajmy się od tych osób. Pozostańmy z nimi w kontakcie wzrokowym;

Kiedy rezygnujemy z grzybobrania, poinformujmy o tym osoby, z którymi jesteśmy, jak i kogoś z bliskich;

Kontrolujmy i zapamiętujmy punkty odniesienia, elementy charakterystyczne w danym terenie, aby bez problemu znaleźć drogę powrotną do miejsca, z którego wyruszyliśmy;

Zabierzmy ze sobą naładowany telefon komórkowy oraz latarkę, które w momencie zagubienia w lesie mogą okazać się bardzo pomocne. Telefon możemy wykorzystać do wezwania pomocy. Pomoże również odczytać naszą lokalizację oraz możemy skorzystać z aplikacji telefonu, która wskazuje naszą lokalizację rodzinie, jak również wzywanym służbom ratunkowym;

Pamiętajmy, że elementy odblaskowe czy jasny strój mogą okazać się bardzo pomocne w razie akcji poszukiwawczej;

Jeśli nie znamy terenu, nie oddalajmy się zbyt daleko od swoich pojazdów, stacji czy przystanków kolejowych;

Wybierajmy wczesną porę dnia na wędrówkę po lesie, nie po zmierzchu. Okres kończącego się lata i początek jesieni to czas, kiedy w nocy temperatura jest niska i może być wtedy zagrożone nasze życie lub zdrowie;

Zachowajmy środki ostrożności – ostrożnie z ogniem;

Udając się do lasu dokładnie zabezpieczmy pojazd, pozamykajmy drzwi, okna, pozostawmy auto w widocznym miejscu, aby nie stanowiło łatwego łupu dla złodziei;

Nie pozostawiajmy w pojeździe wartościowych przedmiotów (sprzętu do nawigacji, laptopa, telefonu komórkowego, torebki, portfela, dokumentów);

Nie nośmy ze sobą rzeczy wartościowych, aby uniknąć ich zagubienia;

Warto być przygotowanym na zmianę pogody, dlatego podczas leśnych spacerów nieodzowna będzie kurtka przeciwdeszczowa i odpowiednie obuwie;

Gdy wybieramy się na dłużej do lasu, zabierzmy ze sobą wodę oraz coś do jedzenia;

Stosujmy się do oznakowań i regulaminów, które można znaleźć przy wejściach do lasu;

Nie śmiećmy, zabierzmy z lasu, to co ze sobą przynieśliśmy;

Gdy znajdziemy niewybuch, niewypał z czasów wojny bądź inne przedmioty, nigdy ich nie dotykajmy, tylko niezwłocznie powiadommy Policję;

Jeśli podejrzewamy, że ktoś z naszych bliskich zgubił się w lesie, natychmiast zaalarmujmy policjantów;

Jeśli zabłądzimy w lesie nie zwlekając zaalarmujmy Policję, starajmy się też dojść do najbliższej drogi, wtedy jest większa szansa na odnalezienie;

Kiedy odnajdziemy drogę do domu niezwłocznie powiadommy Policję, że już nie potrzebujemy pomocy. Oszczędzi to czasu i zaangażowania wszystkich osób, które biorą udział w poszukiwaniach.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Film: młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim