Lubuscy policjanci w trosce o bezpieczeństwo na drogach

Przed nami kolejny ciepły wrześniowy weekend. I to taki w których słupek rtęci będzie osiągał wysokie wartości. To oznacza, że wielu zdecyduje się spędzić ten czas z dala od swych domów. Między innymi w nadmorskich kurortach. Warto przy tym pamiętać, aby wszystkich kierowców charakteryzowała odpowiedzialność, przestrzeganie przepisów i zdrowy rozsądek. To mogą być czynniki, które sprawią, że podróż będzie spokojna i przede wszystkim bezpieczna. Lubuscy policjanci będą do dyspozycji wszystkich tych, którzy zdecydują się na jazdę drogami naszego regionu. Szerokości!