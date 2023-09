BY PASJA NIE STAŁA SIĘ TRAGEDIĄ. NA MOTOCYKLU TYLKO BEZPIECZNIE Data publikacji 08.09.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Motocykle mają w sobie ten magnetyzm. Wielu uległo tej pasji i oddaje się jej bez reszty. Ale ona pochłonęła też wiele istnień ludzkich. Policjanci w klipie przypominają, żeby jazda motocyklem była powiązana z rozwagą, odpowiedzialnością i wyobraźnią, a inni uczestnicy dróg nie popełniali błędów, które miłośników dwóch kółek mogą kosztować życie. Lubuscy stróże prawa zrobią wszystko, aby każdy motocyklista był bezpieczny i po sezonie zaparkował swój motocykl w garażu w nienaruszonym stanie.

Co prawda sezon motocyklowy powoli będzie się chylił ku końcowi, to jednak dobre warunki atmosferyczne w ogóle na to nie wskazują. Słupek rtęci oscylujący

w granicach 30 stopni Celsjusza to sytuacja rzadko spotykana we wrześniu.

To sprawia, że ryk motocyklowych silników słychać równie często jak w środku lata. Co zatem zrobić, by pasja związana z jazdą na motocyklu była bezpieczna? Przypominają o tym bardzo symptomatycznie w przygotowanym klipie lubuscy policjanci. Przede wszystkim sprawić, aby znane na ogół zasady bezpieczeństwa były wdrożone w życie. Aby przewidywać, że życie na drodze można stracić nie tylko przez swój błąd, ale także przez innego uczestnika ruchu drogowego. Niemniej od samych siebie powinniśmy zacząć. Rozwaga, odpowiedzialność i wyobraźnia to nieodzowne cechy miłośnika dwóch kółek.

Jazda na motocyklu sprawia wiele radości miłośnikom jednośladów. Najważniejsze jednak, aby była zgodna z obowiązującymi przepisami, zwłaszcza tymi dotyczącymi ograniczeń prędkości. Jej niedostosowanie do aktualnych warunków na drodze jest jedną z najczęstszych przyczyn wypadków. Pamiętajmy także, że jazda motocyklem wymaga od nas posiadania odpowiednich uprawnień do kierowania, umiejętności, ale przede wszystkim zdrowego rozsądku. Niestety wypadki z udziałem motocyklistów często kończą się tragicznie. Ważne, aby nie przeceniać swoich możliwości.

Na bezpieczeństwo motocyklistów duży wpływ mają również kierowcy samochodów, którzy muszą mieć świadomość, że po drodze jeżdżą również miłośnicy jednośladów. Dlatego szczególnie uważnie należy spoglądać w lusterko. Jedni i drudzy muszą pamiętać, że nie są sami na drodze. Wzajemny szacunek na drodze jest również czynnikiem zwiększającym bezpieczeństwo. Stosując te proste, ale skuteczne wskazówki, wszyscy przyczynimy się do zapewnienia bezpieczeństwa na drogach.

Dlatego, policyjne patrole będą zwracać uwagę na jazdę motocyklistów, ale także zachowanie kierowców wobec nich. Policjanci będą pracować na drogach, by było o wiele bezpieczniej. Niemniej dużo zależy od samych miłośników jednośladów. Bądźcie ostrożni, rozważni i bezpieczni. Szerokości!

Tabela: Zdarzenia drogowe z udziałem motocyklistów w latach 2020-2022

rok wypadki zabici ranni kolizje 2020 55 6 49 105 2021 35 4 35 115 2022 49 6 44 140

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim