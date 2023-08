GRUPA ZAJMUJĄCA SIĘ WŁAMANIAMI ROZBITA PRZEZ POLICJANTÓW Z SULECHOWA. STRATY SZACOWANE SĄ NA PONAD 200 TYS. ZŁ. Data publikacji 29.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci z Komisariatu Policji w Sulechowie zatrzymali czterech mężczyzn, którzy od stycznia 2023 roku włamywali się i kradli w gminach Sulechów, Bojadła, Trzebiechów i Sława. Podejrzani usłyszeli dotychczas 29 zarzutów popełnionych przestępstw. Spowodowane przez nich straty szacowane są na ponad 200 tysięcy złotych.

Dobre rozpoznanie terenu oraz środowiska przestępczego na terenie obejmowanym przez Komisariat Policji w Sulechowie przyniosły efekt w postaci zatrzymania kilka dni temu czterech mężczyzn, którzy od początku 2023 roku włamywali się i kradli w wielu miejscowościach gmin Sulechów, Bojadła, Trzebiechów i Sława. Podejrzani okradali gównie prywatne posesje i place budów, ale również supermarket, barkę rzeczną, pole oraz dwie wieże przeciwpożarowe. Łupem przestępców padły między innymi przyczepy samochodowe, przyczepy podłodziowe, przyczepa na ule, ule z pszczołami, akumulatory, elektronarzędzia, materiały budowlane, siatka ogrodzeniowa, a nawet sprzęt gaśniczy z okradzionych wież przeciwpożarowych.



Zatrzymani mężczyźni to 47-letni i 38-letni mieszkańcy gminy Trzebiechów oraz 39-latek i 33-latek z gminy Bojadła. Po przeszukaniu miejsc zamieszkania podejrzanych policjanci odzyskali część ukradzionych rzeczy. Dodatkowo, w czasie przeszukania w domu 47-latka policjanci znaleźli ponad 0,5 kilograma narkotyków: amfetaminy, metaamfetaminy i marihuany, a w domu 39-latka kilka gramów amfetaminy i marihuany. Wszyscy czterej zatrzymani usłyszeli 14 zarzutów kradzieży z włamaniem i 12 zarzutów kradzieży. Dodatkowo 39-latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających, a 47-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i przygotowania do ich wprowadzenia do obrotu.



Prokurator Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec 47-latka. Sąd Rejonowy w Świebodzinie przychylił się do tego wniosku i aresztował podejrzanego na 3 miesiące. Pozostałych trzech podejrzanych prokurator oddał pod dozór policji. Mężczyznom grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

Opracowała: podinspektor Małgorzata Barska

Komenda Miejska Policji w Zielonej Górze

