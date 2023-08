DACHOWAŁ Z DWÓJKĄ DZIECI NA POKŁADZIE. KIEROWCA MIAŁ PONAD DWA PROMILE Data publikacji 19.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Skrajną nieodpowiedzialnością wykazał się 31-latek, który mając w organizmie dwa promile alkoholu wsiadł za kierownicę osobowego vw i zabrał na jego pokład dwójkę swoich dzieci. Mężczyzna łapiąc pobocze stracił panowanie nad autem, uderzył w ogrodzenie i słup, a następnie dachował. Dwóch chłopców w wieku 6 i 9 lat zostało przewiezionych do szpitala. Kierujący passatem został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty.

Ciężko przejść obojętnie wobec faktu, który zaistniał w piątek /18 sierpnia/ w Zwierzynie w powiecie strzelecko- drezdeneckim. Po godzinie 17 kierujący osobowym passatem na łuku drogi zjechał na pobocze, stracił kontrolę nad samochodem, uderzył w ogrodzenie i słup. Skutkiem tego było dachowanie. W pojeździe oprócz kierowcy znajdowały się dzieci w wieku 6 i 9 lat. W pierwszej kolejności na pomoc ruszyli inni kierowcy, którzy przejeżdżali tą trasą, a później już załoga pogotowia ratunkowego. Dwójka chłopców została przewieziona do placówki zdrowia i hospitalizowana.

Kiedy było to możliwe do swoich zadań przystąpili strzeleccy policjanci zabezpieczając miejsce zdarzenia i realizując swe zadania. Największym zaskoczeniem nawet dla policjantów był fakt, który wyszedł na jaw po przeprowadzonym badaniu na zawartość alkoholu. Okazało się, że 31-latek miał 2,2 promile w organizmie. I takim stanie wszedł za stery swojego samochodu, a na domiar złego zabrał na jego pokład dwójkę swoich dzieci. To, że nie doszło do tragedii można rozpatrywać w kategoriach cudu. Mężczyzna został zatrzymany. Po wytrzeźwieniu z jego udziałem zostaną przeprowadzone czynności procesowe podczas których usłyszy zarzuty.

Mimo, że liczba kierujących pod działaniem alkoholu spada, ten przykład dobitnie uzasadnia przeprowadzanie regularnych kontroli trzeźwości przez lubuskich policjantów.

art. 178a kodeksu karnego

§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim