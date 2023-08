LUBUSKI POLICJANT MISTRZEM POLSKI TOUR DE POLOGNE Data publikacji 02.08.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy aspirant Mariusz Kamiński z Lubuskiej Policji stanął na najwyższym stopniu podium prestiżowego wyścigu Tour de Pologne Amatorów. Tym samym założył koszulkę Mistrza Polski okazując się najlepszy wśród policjantów. Ale i w klasyfikacji OPEN wśród niemal 2000 uczestników uplasował się na wysokim 10 miejscu. Ten wynik to efekt ciężkich treningów pod okiem Mistrza Świata Lecha Piaseckiego, które kosztują wiele wysiłku i czasu. Brawo Mariusz!

ORLEN Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego to impreza sportowa, która od 2010 roku towarzyszy Tour de Pologne UCI World Tour. W tej największej imprezie kolarskiej w Polsce, tradycyjnie udział wzięli policjanci. W zawodach odbywających się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji rywalizowali o tytuł najlepszego w Górskich Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie Szosowym. Tradycją ORLEN Tour de Pologne Amatorów jest to, że uczestnicy rywalizują na fragmencie trasy, na której ścigają się zawodowcy. Trasa jest bardzo zróżnicowana. Kolarze muszą pokonać wiele trudnych podjazdów, a po nich szybkich zjazdów. W tym roku trasa Tour De Pologne Amatorów oraz Górskich Mistrzostw Polski Policji w kolarstwie o Puchar Komendanta Głównego Policji liczyła 83 kilometry i ponad 1850 metrów przewyższeń. W wyścigu wystartowało blisko 100 policjantów z kraju. Podczas ceremonii dekoracji zwycięzców puchary i medale najlepszym policyjnym kolarzom wręczył Komendant Główny Policji generalny inspektor Jarosław Szymczyk wraz z zastępcą nadinspektorem Romanem Kusterem oraz organizatorem wyścigu Czesławem Langiem.

Jak mówi świeżo upieczony Mistrz Polski starszy aspirant Mariusz Kamiński z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim:

„To był ciężki, selektywny etap. Bardzo zobowiązująca trasa. Pięć mocnych podjazdów, których suma dała prawie 2000 m. Przy tym mocna, niemal zawodowa stawka. Obsada złożona z osób, dla których kolarstwo to po prostu życie. Wystarczy przy tym dodać, że średnia prędkość z całego etapu przewyższała 34 km/h. Dodatkowym utrudnieniem było oberwanie chmury, które zaskoczyło uczestników w połowie wyścigu. Ponadto 1860 uczestników na trasie. Przy zjazdach dochodzących nawet do 80 km/h było to spore wyzwanie”.

Ale Mariusz wcześniej również odnosił sukcesy i zwycięstwa na kolarskich trasach:

Na co dzień trenuje z grupą „Mistrzowskie Rowery” pod okiem Lecha Piaseckiego - Mistrza Świata w kolarstwie szosowym z 1985 roku.

podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

