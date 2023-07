OGROMNE SIŁY I ŚRODKI W POSZUKIWANIU ZAGINIONEGO. 53-LATEK ZOSTAŁ ODNALEZIONY CAŁY I ZDROWY Data publikacji 24.07.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Po przyjęciu zawiadomienia o zaginięciu 53-letniego mieszkańca Szprotawy, natychmiast ogłoszono alarm dla wszystkich żagańskich policjantów. Jak ustalono, mężczyzna po południu wyszedł na spacer z psem i nie wrócił do domu. Zaangażowano bardzo duże siły i środki, aby odnaleźć zaginionego całego i zdrowego. W nocy i dzień szukali go policjanci, strażacy, funkcjonariusze Służby Leśnej, a także mieszkańcy. Użyto psów tropiących, helikoptera z noktowizorem, dronów oraz quadów i samochodów terenowych. Na szczęście mężczyzna został odnaleziony po nocy spędzonej w lesie. Ogromnym zaangażowaniem i pomocą wykazali się członkowie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Żary.

W czwartek wieczorem (20 lipca) w godzinach wieczornych do Komisariatu Policji w Szprotawie zgłosiła się rodzina 53-letniego mieszkańca Szprotawy, który tego dnia w godzinach popołudniowych wyszedł na spacer z psem i mimo upływu kilku godzin nie wrócił do domu. Mężczyzna ostatni raz widziany był o godzinie 16:00 jak wchodził do pobliskiego lasu. Ponieważ zapadał zmrok każda chwila była cenna. Decyzją Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu w całej jednostce ogłoszono alarm. W poszukiwania zaangażowali się również policjanci z innych jednostek garnizonu lubuskiego, a także funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, strażacy ochotnicy, Służba Leśna. Bardzo duże zaangażowanie i pomoc okazali sąsiedzi poszukiwanego oraz mieszkańcy Szprotawy. Ogromnym wsparciem dla Policji byli członkowie Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Żary, którzy dzieli się z nami swoim doświadczeniem i sprzętem pomocnym w tego typu działaniach. W trakcie prowadzonych działań użyto psów tropiący. Aż do godziny trzeciej nad ranem następnego dnia sprawdzano las. Poszukiwania wznowiono po godzinie ósmej. Zaginionej kobiety szukało ponad sto pięćdziesiąt osób. Użyto śmigłowca z noktowizorem oraz dronów, quadów i samochodów terenowych. Tworzono grupy składające się policjantów strażaków, mieszkańców ochotników, którzy sprawdzali metr po metrze wyznaczonych obszarów.

Ta historia ma swoje szczęśliwe zakończenie. Niespełna dobę od zaginięcia mężczyzna został odnaleziony cały i zdrowy. Został przebadany przez lekarzy jego życiu nie zagraża już niebezpieczeństwo. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w poszukiwania, za dobrą i profesjonalną współpracę pomiędzy służbami i mieszkańcami.

