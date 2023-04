FAŁSZYWI POLICJANCI W NATARCIU. NIE DAJ SIĘ NABRAĆ I NIGDY NIE PRZEKAZUJ IM SWOICH PIENIĘDZY Data publikacji 26.04.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Ponad dwa miliony złotych stracili Lubuszanie w wyniku przestępczych działań oszustów w minionym roku. Ci wymyślają rozmaite historie, aby omamić swe przyszłe ofiary. I często robią to skutecznie. Kiedy te połkną haczyk, z reguły jest już za późno i oszczędności życia wędrują w ręce fałszywych funkcjonariuszy. W ich odzyskaniu może już pomóc tylko Policja. Nie daj się nabrać na zmyśloną historię. Nigdy nie przekazuj swoich pieniędzy !

Lubuska Policja nie ustaje w intensywności związanej z profilaktyką i przeprowadza wiele kampanii informacyjnych, spotkań, debat czy spotów na temat oszustw. Niestety mimo licznych apeli wciąż zdarzają się osoby, które wciągają się w szemraną historię i dając wiarę oszustom, przekazują im oszczędności swojego życia. Mimo modyfikacji tych oszustw ich mechanizm zawsze pozostaje podobny- oszuści dzwonią do starszych osób przedstawiając się jako policjanci i informują o tym, że zgromadzone przez nich pieniądze są zagrożone. A jedyną szansą na ich uratowanie jest przekazanie ich policjantowi. Problem polega jednak na tym, że po gotówkę nigdy nie przychodzą prawdziwi policjanci, tylko słupy wykorzystywane do tego celu przez oszustów. Przestępcy wykorzystują różne sposoby, żeby wzbudzić zaufanie i wyłudzić oszczędności. Funkcjonariusze przypominają, aby być „wyczulonym” na tego typu sytuacje. Warto również uwrażliwiać swoich domowników na przeróżne metody działania oszustów oraz wskazać, co należy zrobić, żeby nie stać się ich ofiarą.

Warto wiedzieć, że oszuści ogarnięci chęcią posiadania pieniędzy nie cofną się przed żadnym sposobem ich zdobycia i bardzo często żerują na uczuciach starszych, wrażliwych, chętnych do pomocy osób. Ważne, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych osób, nie przekazywać obcym pieniędzy ani nie przelewać ich na podane konta. Jeśli ktoś informuje nas o jakimś wydarzeniu prosimy zadzwonić i potwierdzić taką informację. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast poinformować Policję.

Na szczęście nie wszystkie przypadki kończą się jednak utratą pieniędzy. Lubuscy policjanci podkreślają rolę pracowników banku, którzy są często jedyną osobą, z którą ofiara przestępstwa nawiązuje rozmowę w trakcie całego procederu. Pracownicy instytucji finansowych mogą okazać się jedynymi, którzy są w stanie zatrzymać przelew oszczędności. Informacja do Policji jest bowiem przekazywana nawet kilka godzin lub dni po zdarzeniu, kiedy nie ma możliwości natychmiastowego zatrzymania oszustów.

Przypominamy o ostrożności i ograniczonym zaufaniu do osób, które słyszymy w słuchawce naszych telefonów. Pamiętajmy, że nasi współrozmówcy mogą podać się za każdego, nie tylko za policjanta – współmałżonka, dziecko, wnuka, urzędnika, prokuratora czy pracownika wodociągów czy banku. Kiedy telefonująca do nas osoba opowiada niecodzienną, wręcz sensacyjną historię, wywiera presję czasu, nie pozwala przerwać rozmowy, pyta o nasze oszczędności i/lub prosi o pożyczkę, najlepiej się rozłączmy i natychmiast zadzwońmy na Policję. Nigdy i pod żadnym pozorem nie przekazujmy naszych pieniędzy oraz kosztowności obcym osobom. Nie dajmy szansy oszustom!

UWAGA! Policjanci nigdy nie proszą o przekazanie jakichkolwiek pieniędzy oraz nie przyjmują ich na przechowanie i nie zabezpieczają na specjalnych kontach. Pamiętajmy, aby zadbać o blisko osoby w starszym wieku. Ostrzegajmy je o działaniach oszustów i pouczajmy jak się przed nimi chronić.

- Zachowaj czujność i nigdy nie działaj pod wpływem emocji.

- Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz. Nie ufaj osobom, które telefonicznie podają się za krewnych lub ich przyjaciół.

- Rozłącz się, odczekaj chwilę i sam skontaktuj się ze swoim bankiem, a najlepiej pójdź tam osobiście i zweryfikuj usłyszaną historię.

- Pamiętaj, że oszuści bardzo chętnie wykorzystują spoofing telefoniczny, czyli podszywanie się pod inny numer telefonu. Oznacza to tyle, że nigdy nie możemy mieć pewności, że połączenie przychodzące na przykład z numeru banku oznacza, że dzwoni do nas pracownik banku. Nawet jeśli taki sam numer telefonu widnieje na stronie internetowej, czy też mamy go wpisanego w telefonie.

Ponadto:

- Bez względu na to za kogo podaje się rozmówca, nigdy nie podawaj loginu i hasła przez telefon.

- Nigdy nie podawaj kodów weryfikacyjnych do płatności mobilnych.

- Nigdy na polecenie konsultanta nie instaluj żadnych aplikacji, które mają poprawić obsługę płatności mobilnej, chronić twoje dane lub pieniądze.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

video: młodszy aspirant Mateusz Sławek