Data publikacji 24.04.2023

6-LETNI KUBUŚ Z TROSKĄ DO POLICJANTA, KTÓRY MIAŁ WYPADEK

W sobotę /22 kwietnia/ policjant z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. miał wypadek na motocyklu. Po tym jak kierowca osobowego vw wymusił pierwszeństwo, policjant uderzył w bok jego pojazdu i wywracając się doznał wielu obrażeń. Został przewieziony do szpitala. Jego stanem przejął się 6-letni Kubuś, który przekazał laurkę i słowa wsparcia oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia.

W miniony weekend w Gorzowie Wlkp. odbywało się wiele wydarzeń. Jednym z nich była „masa rowerowa” czyli oficjalne otwarcie sezonu przez miłośników tego środka transportu. Pogoda dopisywała ponieważ słupek rtęci pokazywał nawet 17 stopni Celsjusza. Dlatego ponad 400 rowerzystów wzięło udział w tym evencie. Nad ich bezpieczeństwem czuwali policjanci. Jednym z nich był najlepszy policjant ruchu drogowego w regionie- aspirant Mateusz Kowalewski. Ten dzień wcześniej okazał się bezkonkurencyjny w wojewódzkich eliminacjach konkursu "Policjant Ruchu Drogowego Edycja 2023". Został tym samym naszym przedstawicielem w zawodach na szczeblu centralnym. Ale póki co musi walczyć o powrót do zdrowia. Po wypadku, do którego doszło właśnie bezpośrednio po zakończeniu zabezpieczenia „masy rowerowej. Wszystko działo się przy ul. Wyszyńskiego. Tą przemieszczał się policjant na motocyklu. Ale z drogi podporządkowanej wyjechał 64-letni kierujący VW Tiguanem, wymuszając pierwszeństwo przejazdu. Policjant nie mając szans na wyhamowanie, uderzył w jego auto. Z licznymi obrażeniami trafił do szpitala w Gorzowie Wielkopolskim. Oprócz rodziny, środowiska policyjnego i znajomych jego stanem przejął się 6-letni Kubuś, który przekazał laurkę i słowa wsparcia oraz życzenia szybkiego powrotu do zdrowia. Chłopczyk podszedł wraz ze swoją mamą do jednego z policjantów, którzy w Gorzowie Wlkp. pełnił właśnie służbę, z prośbą o przekazanie laurki i słów wsparcia dla rannego policjanta. To wzruszający moment, kiedy już tak młody chłopiec ma ukształtowaną wrażliwość i troskę o drugiego człowieka. Rodzice mogą być dumni. A my jako policjanci dołączamy raz jeszcze do życzeń szybkiego powrotu do zdrowia naszego kolegi- - aspiranta Mateusza Kowalewskiego.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim