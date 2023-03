Z posterunku w Bogdańcu na mundial w Holandii – piłka nożna to największa pasja sierżant Klaudii Wawer Data publikacji 30.03.2023 Powrót Generuj PDF Drukuj Długie godziny treningów, ligowe pojedynki, zgrupowania reprezentacji Polskiej Policji to piłkarska codzienność lubuskiej policjantki, sierżant Klaudii Wawer. Codzienność, która przełożyła się na zdobycie brązowego medalu na halowych Mistrzostwach Świata w Piłce Nożnej w Holandii. Zainteresowanie piłką nożną w przeciągu kilkunastu lat zmieniło się w jej największą pasję. Po zejściu z boiska Klaudia dba o bezpieczeństwo mieszkańców swojego rewiru jako dzielnicowa Posterunku Policji w Bogdańcu.

W ostatnich latach kobiecy futbol coraz bardziej „rozpycha się łokciami” na największych arenach piłkarskich i w transmisjach telewizyjnych. „Piłka nożna to męski sport” – nic bardziej mylnego. Tak jak i w męskim, tak samo w kobiecym sporcie podstawą sukcesów jest codzienna praca, przekładająca się na setki godzin codziennych treningów. Znakomitym przykładem jest lubuska policjantka sierżant Klaudia Wawer, która piłkę nożną trenuje od 18 lat w I-ligowym Stilonie Gorzów. Po zejściu z boiska Klaudia służy jako dzielnicowa nowo utworzonego Posterunku Policji w Bogdańcu. Jako dzielnicowa dobrze zna specyfikę swojego rewiru służbowego, gdzie stara się rozwiązywać problemy i służyć pomocą w najróżniejszych sprawach, z jakimi zwrócą się do niej mieszkańcy. Od dwóch lat nasza piłkarka jest w drużynie piłkarskiej reprezentacji Komendy Głównej Policji, z którą trenuje na comiesięcznych zgrupowaniach. To świetna możliwość do spotkania z policjantkami z całej Polski, aby wymienić doświadczenia piłkarskie, ale przede wszystkim wspólnie trenować i rozwijać się pod kątem kondycyjnym oraz taktycznym. Występy w piłkarskiej reprezentacji to nie tylko zgrupowania, ale przede wszystkim liczne turnieje. Najważniejszy z nich to ubiegłoroczne Halowe Mistrzostwa Świata na których Klaudia z drużyną Komendy Głównej Policji wywalczyła brązowy medal. Inne, warte odnotowania ostatnie sukcesy to:

Międzynarodowy Turniej „EUROPA CUP” imienia starszego sierżanta Marcina Szpyruka, 30 sierpnia – 1 września 2022, Sulejówek – I miejsce,

Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Głównego Policji, 31 maja – 1 czerwca 2022, Uniejów – I miejsce,

Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych imienia podkomisarza Andrzeja Struja, 8 – 11 lutego 2022, Warszawa – II miejsce.

Jak Klaudia sama podkreśla, początki przygody z piłką nożną to przede wszystkim lata szkoły podstawowej, gdzie talent do piłki zauważył ówczesny prezes miejscowego klubu. Z wiekiem umiejętności były coraz wyższe, drużyny w których grała się zmieniały, ale miłość do futbolu nie minęła. Dla Klaudii niezwykle ważne jest także wsparcie rodziny i przyjaciół, ale również koleżanek, kolegów z posterunku i komisariatu, w którym wcześniej pracowała. Wsparcie odczuła zwłaszcza podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata, kiedy każdego dnia otrzymywała dziesiątki „like’ów” czy polubień w mediach społecznościowych oraz wiadomości, że gorzowscy policjanci trzymają za nią i za całą drużynę kciuki. Takie wyrazy wsparcia, bezpośrednio przełożyły się na jeszcze lepsze zmobilizowanie się przed meczami, a w konsekwencji zdobycie brązowego medalu.

Jakie sportowe cele Klaudii na przyszłość? Krótko i zwięźle - "mistrzostwo świata z drużyną polskiej Policji", za które będziemy mocno trzymać kciuki!

komisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

