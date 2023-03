OFENSYWA LUBUSKIEJ DROGÓWKI NA KRAJOWEJ „DWUNASTCE”

Policyjne drony, laserowe mierniki prędkości, radiowozy oznakowane i nieoznakowane, wysokiej technologii motocykle - to najnowocześniejsze narzędzia, które wykorzystywała lubuska drogówka podczas zmasowanych działań prowadzonych na krajowej „12”. To zdecydowana odpowiedź na zachowania kierowców, którzy w ostatnim czasie doprowadzili na tym obszarze do wielu niebezpiecznych zachowań - z tragicznymi wypadkami na czele. Policyjne działania mają poprawić bezpieczeństwo wszystkich zmotoryzowanych i pieszych.