NARADA ROCZNA Z DZIAŁAŃ LUBUSKIEJ POLICJI W 2022 ROKU Data publikacji 19.01.2023 W czwartek (19 stycznia) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim miała miejsce narada roczna, podczas której podsumowano działania lubuskich policjantów w 2022 roku. Mimo wielu dodatkowych wyzwań, związanych chociażby z pomocą obywatelom Ukrainy szukających schronienia przed wojną, lubuscy stróże prawa zdali egzamin z odpowiedzialności. Przy wielu dodatkowych obowiązkach, dzięki determinacji i profesjonalnej postawie sprawili, że Lubuszanie czuli się i byli bezpieczni.

2022 rok, który podobnie jak poprzednie lata, bez wątpienia wymagał wielu dodatkowych działań ze strony funkcjonariuszy naszego regionu. Lubuscy policjanci bardzo aktywnie włączyli się bowiem w działania pomocowe i z ogromnym zaangażowaniem wspierali osoby uciekające przed wojną. W tej szlachetnej inicjatywie pomocowej nie zabrakło lubuskich policjantów, którzy każdego dnia z ogromnym zaangażowaniem wspierali osoby uciekające przed wojną w Ukrainie. Funkcjonariusze byli obecni we wszystkich miejscach, gdzie tylko mogą pomóc. Były to przede wszystkim stacje kolejowe, na których tysiące uchodźców przesiadało się do pociągów lub autokarów. Ale także były to działania bezpośrednio przy granicy z Ukrainą.

Przy tych i innych zadaniach stworzyliśmy swego rodzaju symbiozę z przedstawicielami innych służb. Wszystko po to, aby realizować dodatkowe zadania. A przecież od tych właściwych, codziennych, charakterystycznych dla Policji nikt nas przecież nie zwolnił. Niemniej determinacja i nieustępliwość przy wysokiej skuteczności, pozwoliły nie tylko pogodzić te zadania, ale także sprawić, że były one wykonywane na najwyższym możliwym poziomie. To oczywiście miało wpływ na wysoką ocenę działań Lubuskiej Policji w minionym roku. W wielu obszarach policyjnych działań widać było poprawę. Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych. Zwiększono jednocześnie wykrywalności osób odpowiedzialnych za przestępstwa pospolite i uciążliwe społecznie. Zaś zadania prewencyjne były wykonywane na jeszcze lepszej efektywności.

Nie jest możliwe, aby przejść obojętnie wobec efektów służby policjantów ruchu drogowego. Ich codzienne wysiłki przyniosły długo oczekiwany cel - na lubuskich drogach najbezpieczniej w historii województwa! I to po raz drugi z rzędu ! Tak bezpiecznie nie było jeszcze nigdy. W 499 wypadkach zginęło 63 osób, a 580 zostało rannych. Oczywiście dążymy do opcji „ZERO”, która ma doprowadzić, że na drogach nikt nie straci życia, ale patrząc bardziej realistycznie należy stwierdzić, że obecnie sytuacja na drogach regionu jest wyjątkowo bezpieczna. Dość powiedzieć, że jeszcze przed niespełna 20 laty życie na lubuskich arteriach komunikacyjnych straciło nawet 180 osób rocznie.

Gospodarzem czwartkowej narady był Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim nadinspektor Jarosław Pasterski, który wspólnie ze swoimi zastępcami dokładnie omówił działania lubuskich policjantów w minionym roku, określając także priorytety na najbliższy czas. To między innymi:

Intensyfikacja działań Policji w zakresie zwalczania tzw. 7 kategorii przestępstw pospolitych – ograniczenie przestępczości najbardziej uciążliwej społecznie,

Utrzymanie wysokiej skuteczności w zwalczaniu przestępczości narkotykowej,

Intensyfikacja działań w zakresie zwalczania cyberprzestępczości,

Utrzymanie wysokiej skuteczności ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw;

Zacieśnienie współpracy Policji ze społeczeństwem;

Optymalizacja wykorzystania technologii informatycznej w realizacji działań Policji.

Skuteczne zapewnienie bezpieczeństwa na drogach.

Ponadto szef lubuskich policjantów podziękował funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym, że „mimo trudnego roku dzięki poświęceniu i profesjonalizmowi potrafili sprawić, ze zeszły rok w wielu obszarach policyjnej działalności, zarówno pod kątem prewencyjnym, kryminalnym i logistycznym przechodzi do historii jako jeden z najbardziej efektywnych. To z kolei przełożyło się na wysokie poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców województwa lubuskiego. Dziękuję również prokuraturom i przedstawicielom służb mundurowych i innych współpracujących na co dzień z Lubuską Policją”.

Wśród gości nie mogło zabraknąć Wojewody Lubuskiego Władysława Dajczaka. Jak wspomniał, te wyniki, które zostały osiągnięte przez policjantów i pracowników cywilnych są mu doskonale znane bowiem na co dzień przyglądał się ogromnemu zaangażowaniu stróżów prawa w minionym roku. Na ręce szefa lubuskich policjantów przekazał podziękowania za wzorową postawę funkcjonariuszy, dzięki której o działaniach Lubuskiej Policji słyszeliśmy nawet poza granicami administracyjnymi naszego województwa. Jak dodał Wojewoda Lubuski: „Jestem pod ogromnym wrażeniem determinacji i profesjonalizmu lubuskich policjantów, którzy każdego dnia w trudnej służbie udowadniają, że można na nich liczyć. Jako przedstawiciel rządu w terenie mogę zapewnić, o ciągłym wsparciu ale i o tym, że Lubuszanie są i czują się bezpieczni. Nie byłoby to możliwe, bez zaangażowania, które przekłada się na tak wysokie oceny. Zdaję sobie sprawę, że często jest to kosztem życia rodzinnego i za te wyrzeczenia bardzo Wam dziękuję”

Na solidnie budowany sojusz z Lubuską Policją wskazali również Prokuratorzy Okręgowi z Gorzowa Wielkopolskiego i Zielonej Góry. Jak stwierdzili, było to możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu śledczych z całego regionu.

Na naradzie obecna była również kadra kierownicza garnizonu lubuskiego oraz szefowie służb mundurowych, na co dzień współpracujących z Lubuską Policją.

Opracował: podinpektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim