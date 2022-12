Obława lubuskich policjantów zakończona zatrzymaniem 25-latka Data publikacji 09.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Lubuscy policjanci namierzyli i zatrzymali 25-latka, podejrzewanego o spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu swojej partnerki. Obława za prowadzona była przy wykorzystaniu ogromnych sił i środków przez policjantów wielu komórek i pionów. Ten został zatrzymany na obwodnicy Żagania przed godziną dwudziestą. Medycy walczą o życie 25-latki. Ustalane są dokładne okoliczności tego zdarzenia i motyw działania napastnika. Wkrótce rozpoczną się czynności procesowe z jego udziałem. Mężczyzna może nawet usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa.

Od wczesnych godzin rannych lubuscy stróże prawa zaangażowani byli w ustalenie okoliczności zdarzenia, które miało miejsce w powiecie żagańskim w gminie Iłowa. Tam załoga karetki pogotowia zabrała do szpitala 25-letnią kobietę, której stan zdrowia medycy określili jako ciężki. Początkowo za wyjaśnienie okoliczności tego zdarzenia odpowiedzialni byli policjanci z Żagania. Ale z uwagi na kryminalny charakter sprawy, poważne obrażenia poszkodowanej oraz podejrzenie, że za taki stan kobiety może być odpowiedzialny jej 25-latni partner, bardzo szybko do działań przystąpili funkcjonariusze wielu lubuskich komend. Przez kilkanaście godzin trwała obława za napastnikiem. Policjanci równolegle prowadzili bardzo zaawansowane metody pracy operacyjnej i śledczej. Wykonywano wiele czynności i brano pod uwagę wiele wersji. Przeprowadzono setki działań zgodnie ze sztuką policyjną. Taktyka działań z godziny na godzinę przynosiła coraz bardziej konkretne rozwiązania. 25-latek, chcący przedłużyć swą wolność, miał ukrywać się w lesie. Policjanci odcinali mu drogę potencjalnej ucieczki, aby nie stanowił on zagrożenia dla osób postronnych. Kluczowa okazała się współpraca służb kryminalnych, śledczych i prewencyjnych. Osaczony mężczyzna próbował wydostać się z policyjnej obławy. Przemieszczał się samochodem obwodnicą Żagania. Bo blokadzie został zatrzymany przez policjantów kryminalnych. Został przewieziony do Komendy Powiatowej Policji w Żaganiu, gdzie wkrótce przeprowadzone będą czynności procesowe z jego udziałem. Sprawa prowadzona jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Żaganiu. Ustalane będą dokładne okoliczności tego zdarzenia.

25-latka w stanie ciężkim przebywa w zielonogórskiej placówce zdrowia. Medycy walczą o jej życie.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewówdzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim