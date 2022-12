W Twojej okolicy dochodzi do łamania prawa? Zgłoś to policjantom i skorzystaj z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa Data publikacji 08.12.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Mając na uwadze poprawę bezpieczeństwa obywateli, lubuscy policjanci zachęcają do korzystania z aplikacji Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Zapewniamy, że każde zgłoszone przez mieszkańców zagrożenie jest dokładnie sprawdzane przez policjantów.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest jednym ze sposobów komunikowania się z policjantami. Dzięki niej możemy mieć bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo w naszej okolicy, informując o miejscach, gdzie łamane jest prawo. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje w całej Polsce od 2016 roku. Pamiętajmy, że jednym z celów Policji jest poznanie oczekiwań społeczeństwa w zakresie dostrzeganych zagrożeń bezpieczeństwa, jak i oczekiwanych sposobów ich eliminowania. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to aplikacja, dzięki której przy pomocy komputera lub telefonu, można w prosty i anonimowy sposób przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa. Zgłoszenia naniesione na mapę trafiają do policjantów, którzy bezpośrednio zajmują się rozwiązaniem wskazanego problemu. Jeśli widzisz, że w twojej okolicy dzieje się coś niepokojącego zareaguj i zgłoś to na mapie.

Dzięki temu Policja będzie mogła przeanalizować pojawiające się potencjalnie niebezpieczne sytuacje i zaplanować działania prewencyjne. Każde, nowo dodane zgłoszenie oznaczone jest kolorem zielonym. Następnie poddawane jest weryfikacji i wówczas zmienia kolor na żółty. Jeśli zostanie potwierdzone, uzyskuje kolor czerwony. Gdy zaś weryfikacja zagrożenia jest negatywna, znacznik przyjmuje kolor szary i znika z oficjalnej mapy. Jednakże nadal zgłoszenie widoczne jest dla policyjnego koordynatora mapy. Nie możemy zapominać o tym, że bardzo często to od nas zależy, czy i jak szybko, zostanie wyeliminowane zagrożenie. Bardzo cieszy nas fakt, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest coraz bardziej popularna i że mieszkańcy wielokrotnie z niej korzystają.

Pamiętajmy, że każde naniesione na mapę zagrożenie spowoduje odpowiednią reakcję Policji, ale w przypadkach pilnych, kiedy jest potrzebna natychmiastowa interwencja Policji, nadal korzystajmy z numeru alarmowego 112.

młodszy aspirant Justyna Sęczkowska

Komenda Powiatowa Policji w Nowej Soli