Policjanci zatrzymali nietrzeźwego na drodze ekspresowej. Jechał aż 192 km/h Data publikacji 09.11.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Gorzowscy policjanci grupy SPEED podczas służby na trasie ekspresowej S3 zatrzymali mężczyznę, który jechał aż 192 kilometry na godzinę. Po zatrzymaniu funkcjonariusze wyczuli od kierowcy alkohol. Badanie potwierdziło, że mężczyzna jest nietrzeźwy. Kierujący został zatrzymany, a jego auto odholowano.

Funkcjonariusze ruchu drogowego z grupy SPEED pełnili we wtorek (8 listopada) służbę na drodze ekspresowej S3. Przed godziną 10 policjanci w nieoznakowanym radiowozie zauważyli szybko jadące audi. Postanowili więc zmierzyć jego prędkość. Kierujący audi jechał zdecydowanie za szybko. Wideorejestrator wskazał 192 kilometry na godzinę, a to oznaczało zatrzymanie kierowcy do kontroli.

Policjanci poinformowali kierującego o wykroczeniu. Przekroczenie prędkości o 72 kilometry na godzinę oznaczało dla niego mandat w wysokości 2500 złotych oraz 15 punktów karnych. Szybko okazało się, że to nie jedyny problem 50-letniego kierowcy. Funkcjonariusze podczas rozmowy wyczuli od mężczyzny alkohol. Badanie alkomatem potwierdziło podejrzenie mundurowych. Mężczyzna w organizmie miał ponad promil alkoholu.

50-latek został przewieziony do gorzowskiej komendy, a po wytrzeźwieniu usłyszy zarzuty kierowania w stanie nietrzeźwości. Jego prawo jazdy zostało zatrzymane, a auto odholowane.

komisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim