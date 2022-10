Z CYKLU: „JAK ON SIĘ TAM ZNALAZŁ”? PIES NA DACHU POTRZEBOWAŁ POMOCY Data publikacji 04.10.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Pies potrzebował pomocy po tym, jak zagubiony błąkał się po dachu budynku gospodarczego. Po raz kolejny na „wysokości” zadania stanęli policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, którzy przy pomocy podnośnika ściągnęli osłabione zwierzę na ziemię. Piesek trafił pod opiekę schroniska, a po ustaleniu właściciela wrócił do swego prawdziwego domu.

Ta nietypowa interwencja miała miejsce w Zielonej Górze. Oficer dyżurny odebrał zgłoszenie, informujące o wystraszonym czworonogu znajdującego się dachu kilkumetrowego budynku. Piesek znalazł się tam prawdopodobnie po tym jak wyskoczył z okna pobliskiego budynku i nie potrafił bezpiecznie z niego zejść. Po przyjeździe na miejsce policjanci z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji potwierdzili, że na dachu budynku gospodarczego jednego z magazynów błąka się wystraszony pies. Mundurowy przy wykorzystaniu wózka widłowego, którym operował jeden z pracowników firmy dostał się na dach. Policjant nie musiał czekać zbyt długo na zaufanie jakim obdarzył go piesek i po chwili był już w jego rękach. A następnie cieszył się już na ziemi z pomocy udzielonej przez policjantów. Czworonóg nakarmiony i napojony trafił pod opiekę jednego ze schronisk. Konieczne to było do czasu ustalenia właściciela. Kiedy to nastąpiło po pieska zgłosiła się jego właścicielka i zabrała go do swego domu. Ta sytuacja pokazuje, że na lubuskich policjantów można liczyć nawet podczas najbardziej nietypowych zdarzeń. #PomagamyiChronimy

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzcznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 12.5 MB)