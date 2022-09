SŁUŻYĆ - TO OFIAROWAĆ SIEBIE INNYM. NOWI FUNKCJONARIUSZE WSTĄPILI W SZEREGI LUBUSKIEJ POLICJI Data publikacji 26.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szeregi Lubuskiej Policji zasilili kolejni stróże prawa. 35 funkcjonariuszy złożyło ślubowanie na sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Dzisiejszy dzień był dla nich początkiem niezwykłej policyjnej misji, podczas której nawet z narażeniem życia poświęcać się będą społeczeństwu. Po zakończeniu szkolenia podstawowego będą dumnie służyć i zapewniać bezpieczeństwo nie tylko mieszkańcom województwa lubuskiego, ale wszystkim tym, którzy będą potrzebować ich pomocy. Dzisiejszą uroczystość dopełniły odznaczenia państwowe i resortowe dla lubuskich stróżów prawa.

W poniedziałek (26 września) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się wyjątkowa uroczystość. Wyjątkowa dla 35 osób – 14 kobiet i 21 mężczyzn, którzy będą pełnić służbę w Lubuskiej Policji. Młodzi funkcjonariusze złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar. Słowa roty przysięgi wypowiadali z dumą i wzruszeniem, bowiem od tej chwili stali się policjantami. Dla wszystkich ślubowanie było zwieńczeniem wielu starań i spełnieniem zawodowych marzeń, a równocześnie początkiem niezwykłej, policyjnej drogi. Nowo przyjęci do Lubuskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni spośród wielu kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym. Przeszli przez następujące jego etapy:

test wiedzy;

ocenę sprawności fizycznej;

test psychologiczny;

rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską.

Ślubujący dziś policjanci zasilą szeregi następujących jednostek organizacyjnych Policji: Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim., Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze, Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, Międzyrzeczu, Nowej Soli, Słubicach, Strzelcach Krajeńskich, Sulęcinie, Świebodzinie, Żaganiu oraz w Żarach.

Dowódcą uroczystości był podkomisarz Piotr Bielawski z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wlkp. Słowa powitania do nowo przyjętych funkcjonariuszy skierował Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim., nadinspektor Jarosław Pasterski:

„Dzisiaj polska Policja jest nowoczesną, profesjonalną i jedną z najwyżej ocenianych formacji mundurowych. Może liczyć na duże zaufanie społeczne. Podstawowa misja i zadanie Policji jest zawarte w haśle: „Chronić i pomagać”. Podczas pełnionej służby dbajcie zatem o bezpieczeństwo i pomagajcie drugiemu człowiekowi, zasługując w ten sposób na ludzki szacunek. Przed Wami kurs podstawowy w jednej ze szkół Policji. Dobrze spożytkujcie ten czas. Zdobywajcie wiedzę i umiejętności. Korzystajcie z doświadczeń wykładowców oraz Waszych starszych kolegów. Jestem przekonany, że połączenie zaangażowania i dyscypliny z gruntownym przygotowaniem merytorycznym, przyniesie Wam wiele korzyści, zarówno w służbie, jak i poza nią. Przyczyni się również do profesjonalnego wykonywania zadań służbowych i otworzy drogę do zawodowych awansów”.

Z kolei Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak zwrócił się do nowych policjantów słowami: „Przed Wami bardzo ważny czas tych pierwszych kroków w Policji. Chciałbym Was prosić, abyście wykorzystali ten czas maksymalnie. Dzisiaj bycie policjantem to ogromne wyzwanie. Trzeba być do tego bardzo profesjonalnie przygotowanym. I ta możliwość jest teraz przed wami, pod czas pobytu w szkołach Policji. Te wyzwania, które są przed Wami są ogromne. Służba w Policji jest zaszczytna ale nie łatwa. Myślę, że Wasi bliscy będą Was wspierali w tym Waszym powołaniu, bo tak trzeba mówić. To nie jest zwykła praca. To jest służba, to jest powołanie. Mam nadzieję, że przyniesie Wam ona wiele satysfakcji i będziecie mogli na co dzień usłyszeć słowa wdzięczności od osób, które będą czekali na Waszą pomoc, na Wasze interwencje. Niejednokrotnie będziecie bronili życia ludzkiego, będziecie to życie ratowali. Mamy takich przykładów bardzo wiele. Ale są też takie przypadki kiedy te słowa roty, trzeba wypełnić do końca. Zawsze przy Święcie Policji stajemy przed obeliskiem i oddajemy hołd tym wszystkim policjantom, którzy te słowa roty wypełnili do końca. Głęboko wierzę, że nie będziecie musieli się z takimi sytuacjami mierzyć. Życzę Wam dobrego czasu w Szkołach Policji, abyście się dobrze przygotowali do tej odpowiedzialnej służby. Chciałbym z całego serca pogratulować odznaczonym. Miałem zaszczyt w imieniu pana Prezydenta wręczyć odznaczenia, które są zasłużone ciężką pracą, profesjonalizmem”.

Ale dzisiejsza uroczystość była wydarzeniem szczególnym nie tylko ze względu na przyjęcie nowych policjantów, którzy wygłosili słowa roty ślubowania i rozpoczęli służbę w Lubuskiej Policji. Wręczono bowiem wyjątkowe wyróżnienia – nadane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej „Medale za Długoletnią Służbę” oraz przyznane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony Policjant”. Wśród nich Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim, młodszy inspektor Rafał Banach.

Warto podkreślić, że zainteresowanie służbą w tej formacji cały czas jest wysokie. Świadczy o tym liczba składanych każdego dnia podań o przyjęcie. W minionym roku szeregi Lubuskiej Policji zasiliło aż 259 policjantów. Młodzi ludzie oceniają organizację bardzo pozytywnie. Policja jawi się jako pracodawca godny zaufania, dający możliwość stałego zatrudnienia, rozwoju oraz samorealizacji. Argumenty takie trafiają zarówno do młodych osób, rozpoczynających swą karierę zawodową, jak i do tych, którzy mieli już okazję zmierzyć się z realiami rynku pracy. Policja jako instytucja publiczna cieszy się najwyższym, 90% zaufaniem społeczeństwa, na które pracuje bezustannie każdego dnia i każdej nocy. Wysoka ocena działalności Policji jest dla nas najlepszą formą podziękowań za codzienny trud, poświęcenie i służbę policjantów oraz pracowników Polskiej Policji.

