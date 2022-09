CHCIAŁ UCIEC, BO BYŁ POSZUKIWANY- SKUTECZNA AKCJA POLICJANTÓW Z ODDZIAŁÓW PREWENCJI Data publikacji 21.09.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Sprawność policjantów z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wielkopolskim stanęła na drodze do wolności 22-letniego gorzowianina. Ten wiedząc, że jest poszukiwany i ma do odsiadki ponad 2 lata, zdecydował się na ucieczkę, gdy mundurowi chcieli go wylegitymować. Ta jednak nie trwała zbyt długo i po krótkiej chwili był on już w rękach policjantów.

Policjanci Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji to policjanci z krwi i kości, które swoje doświadczenie codziennie zbierają podczas trudnych służb. Liczne zabezpieczenia dużych imprez, przejazdy kibiców, dbanie o bezpieczeństwo na wielu obszarach procentuje skutecznością. Przekonał się o tym 22-letni gorzowianin, który z pewnością może mówić o dużym pechu. Policjanci z oddziałów prewencji zostali wezwani na interwencję, która miała polegać na sprawdzeniu czy na dziedzińcu pawilonu przy ul. Marcinkowskiego w Gorzowie Wielkopolskim grupa ludzi nie pije alkoholu. Jeszcze zanim policjanci przystąpili do legitymowania, jeden z młodych uczestników zerwał się na równe nogi i zaczął uciekać. Szybka i zdecydowana reakcja policjantów nie pozwoliła jednak na to, aby młody człowiek zgubił mundurowych. Po krótkiej chwili został zatrzymany. Kiedy policjanci zaczerpnęli wiedzy z baz danych, przekonali się co było powodem takiego zachowania. 22-latek był bowiem poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. Łącznie gorzowianin ma do odsiadki 2 lata. To spowodowane jest z kolei kradzieżami z włamaniem, których dokonał w przeszłości.

