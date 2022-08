LUBUSCY POLICJANCI ZABEZPIECZALI WIZYTĘ GŁOWY PAŃSTWA Data publikacji 31.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mobilizacja i zaangażowanie lubuskich stróżów prawa przełożyły się na profesjonalne zabezpieczenie wizyty Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który we wtorek /30 sierpnia/ przybył do Gorzowa Wielkopolskiego. Jej celem było odsłonięcie instalacji artystycznej upamiętniającą wydarzenia z 31 sierpnia 1982. Głównym zadaniem policjantów było zapewnienie bezpieczeństwa głowie państwa. Skuteczne działania policjantów i dobra współpraca ze Służbą Ochrony Państwa sprawiły, że wizyta przebiegła bezpiecznie i bez incydentów.

Mija 40 lat od Gorzowskiego Sierpnia. Od kilku lat jego rocznica obchodzona jest uroczyście. Obchody celebrowane są przez kilka dni, a na wtorkowe obchody rocznicowe przyjechał prezydent Polski Andrzej Duda. O 15.00 wziął udział w odsłonięciu instalacji. Wręczył również odznaczenia państwowe osobom zasłużonym na rzecz województwa lubuskiego oraz przemian demokratycznych w Polsce. Wtorkowa wizyta głowy państwa była już kolejną w naszym regionie. Za każdym razem wiązała się z odpowiednim przygotowaniem służb, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom oraz Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej. Zawsze praca lubuskich policjantów była wysoko oceniana przez samo społeczeństwo. Przygotowanie i organizacja działań sztabowych zaczęły się dużo wcześniej, niż w dniu samej wizyty. To przede wszystkim współpraca z Kancelarią Prezydenta oraz Służbą Ochrony Państwa. Na potrzeby tego wydarzenia zarządzono centrum operacyjne, które odpowiadało za przekazywanie i koordynację informacji. Rozpoczęła się

Zabezpieczeniem przez policjantów ruchu drogowego, którzy eskortowali głowę państwa z lotniska w Babimoście. Blisko 100- kilometrowy pilotaż dzięki doświadczeniu policjantów został przeprowadzony właściwie pozwalając na czas i bezpiecznie dotrzeć do Gorzowa Wlkp. Działania mundurowych opierały się zatem na wystawieniu posterunków regulacji ruchem na wcześniej wyznaczonych skrzyżowaniach, aby zapewnić w odpowiednim czasie zamknięcie ruchu kołowego i pieszych na trasie przejazdu kolumny prezydenckiej.

Ale zabezpieczenie samo spotkania to już udział funkcjonariuszy z wielu policyjnych komórek. Wcześniej to sprawdzenia pod kątem pirotechnicznym zrealizowani policjanci specjalizujący się w postępowaniu z takimi właśnie materiałami z psami służbowymi. Właściwe zabezpieczenie możliwe było dzięki zaangażowaniu policjantów z Oddziałów Prewencji. Do dyspozycji byli również policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji. Czynności operacyjne prowadzili funkcjonariusze wydziałów kryminalnych. Całość działań bezustannie koordynowali policjanci Sztabu Policji. Wszyscy obecni tam policjanci sprawili, że wizyta Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się bezpiecznie i bez istotnych incydentów.

Zabezpieczenie takiego spotkania to umiejętna współpraca z funkcjonariuszami Służby Ochrony Państwa, którzy bezpośrednio odpowiedzialni są za bezpieczeństwo Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Ale bez policjantów przeprowadzenie takiej wizyty nie byłoby możliwe. Dlatego zawsze duża ich rola w realizowaniu czynności charakterystycznych przy wizytach najważniejszych osób w państwie. We wtorek (30 sierpnia) siły swe łączyli policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz innych jednostek garnizonu lubuskiego. Dzięki mobilizacji policyjnych sił i jednoczesnej koordynacji działań wizyta głowy państwa przebiegła spokojnie i bez zakłóceń.

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Video: komisarz Maciej Kimet

Foto: młodszy aspirant Mateusz Sławek

