LUBUSKI POLICJANT DRUGI NA TOUR DE POLOGNE Data publikacji 05.08.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Starszy posterunkowy Filip Socha z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wlkp. na podium Górskich Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie Szosowym. Młody policjant mimo niewielkiego doświadczenia w kolarstwie osiąga sukcesy, które robią wrażenia na środowisku kolarskim. To już podwójny Mistrz Polski i medalista Tour de Pologne amatorów, a na rowerze jeździ niespełna cztery lata.

ORLEN Tour de Pologne Amatorów Memoriał Ryszarda Szurkowskiego to impreza kolarska, która od 12 lat towarzyszy Tour de Pologne UCI World Tour. Po raz kolejny wyścig odbywał się w Arłamowie. W tej najbardziej prestiżowej imprezie kolarskiej w Polsce, tradycyjnie nie mogło zabraknąć policjantów. W zawodach odbywających się pod honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji rywalizowali o tytuł najlepszego w Górskich Mistrzostwach Polski Policji w Kolarstwie Szosowym.

Tradycją ORLEN Tour de Pologne Amatorów staje się fakt, że, uczestnicy rywalizują na fragmencie trasy, na której ścigają się zawodowcy. Ta liczy 75 kilometrów i jest bardzo zróżnicowana. Kolarze muszą pokonać wiele trudnych podjazdów, a po nich szybkich zjazdów. Start i meta znajdowały się w Arłamowie, natomiast w Kalwarii Pacławskiej zawodnicy rywalizowali o górską premię. W tym roku i tak wymagająca trasę utrudnił jeszcze deszcz.

W licznym gronie pasjonatów kolarstwa wystartowało 75 funkcjonariuszy i pracowników Policji. Po emocjonującej rywalizacji w kategorii mężczyzn (M1) na bardzo wysokiej lokacie uplasował się starszy posterunkowy Filip Socha z Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Gorzowie Wlkp. To bardzo wysoka lokata zwłaszcza, że młody policjant kolarstwo uprawia od niespełna czterech lat. Dodatkowo musi godzić trudy służby w oddziałach prewencji i częstymi wyjazdami związanymi z zabezpieczaniem granicy czy imprez sportowych i rozrywkowych z ciężkimi treningami. To prawdziwy talent, który mając jeszcze mniejsze doświadczenie przed rokiem zdobył tytuł podwójnego Mistrza Polski:

29 sierpnia 2021 roku wystartował w Mistrzostwach Polski Policji w kolarstwie szosowym w Miękini. Tam nie miał sobie równych i wygrał. Kilka dni później 23-latek był już w Leszczynie, gdzie zorganizowane zostały Górskie Szosowe Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych oraz Amatorów. Zawodnicy ścigali się na niemal 95 kilometrowej trasie, która nie należała do najłatwiejszych. Podjazdy wymagały od przyszłego Mistrza Polski sporego wysiłku i doskonałego przygotowania.

Starszy posterunkowy Filip Socha to młody policjant, który w szeregi Lubuskiej Policji wstąpił w grudniu 2020 roku. To funkcjonariusz, który wzorowo wykonuje swoje obowiązki. To tym bardziej godne odnotowania, ponieważ ten profesjonalizm łączy z ciężkimi treningami poza nią. Na co dzień jazda w grupie „Mistrzowskie rowery” u boku mistrza Lecha Piaseckiego przynosi widoczne efekty. Filip dziękuje, że ma możliwość ścigania się i nauki w tak wybitnym gronie. Ale słowa podziękowania i wdzięczności kieruje również do środowiska policyjnego. Przełożonych, którzy pomagają mu pogodzić jedno z drugim. Liczymy, że talent starszego posterunkowego Filipa Sochy, połączony z ciężkimi treningami, które skrupulatnie przeprowadza, przyniosą kolejne sukcesy na arenie krajowej. Powodzenia!

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim