KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM JAROSŁAW PASTERSKI Z NOMINACJĄ GENERALSKĄ Data publikacji 23.07.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Szef lubuskich policjantów - nadinspektor Jarosław Pasterski odebrał w sobotę /23 lipca/ z rąk Prezydenta RP Andrzeja Dudy nominację na stopień generalski. Ten wyjątkowy dowód uznania dla osiągnięć naszego przełożonego jest zarazem ogromnym zaszczytem dla wszystkich lubuskich policjantów.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego, nadał stopnie generalskie sześciu oficerom Policji. Wręczenie nominacji przez Prezydenta RP odbyło się 23 lipca podczas Centralnych Obchodów Święta Policji w Katowicach. Wśród sześciu oficerów wyższych, którzy dostąpiło tego zaszczytu jest Komendant Wojewódzki Policji

w Gorzowie Wlkp. Jarosław Pasterski.

Nowo nominowany generał przez większość swojej policyjnej misji związany był z garnizonem lubuskim. W szeregi Policji wstąpił w 1996 roku. Swoje pierwsze doświadczenia zdobywał jako policjant Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim, zaangażowany w zwalczanie przestępczości kryminalnej. Od 2004 roku służył w Centralnym Biurze Śledczym w Gorzowie Wielkopolskim, a następnie w Szczecinie. W 2006 roku objął stanowisko Naczelnika Wydziału do walki z Korupcją Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Cztery lata później został powołany na stanowisko Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim. W 2013 został Naczelnikiem Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim Centralnego Biura Śledczego Policji. W 2017 roku Komendant Główny Policji powołał inspektora Jarosława Pasterskiego na stanowisko I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie. 9 maja 2020 roku inspektor Jarosław Pasterski powrócił do garnizonu lubuskiego, gdzie pełnił obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim.

Inspektor Jarosław Pasterski ma 50 lat, ukończył Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Ukończył również studia podyplomowe na kierunku Administracja w Zakresie Zarządzania Jednostką Organizacyjną w Administracji Publicznej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Nominacja na stopień generalski jest wyrazem najwyższego uznania dla wzorowej i pełnej zaangażowania służby, wszechstronnej wiedzy oraz doskonałej znajomości zagadnień związanych z funkcjonowaniem Policji. To zwieńczenie wieloletniego wysiłku zawodowego, potwierdzającego nadzwyczajną aktywność i kreatywności. Każdego roku spośród szeregu wybitnych dowódców i najbardziej doświadczonych przełożonych zaszczyt przyjęcia generalskiej nominacji jest udziałem zaledwie kilku najlepszych. Z tym większym zadowoleniem przyjmujemy informację o dołączeniu do korpusu generałów przez przełożonego lubuskich policjantów, nadinspektor Jarosława, Pasterskiego.

Na stopień nadinspektora Policji mianowani zostało łącznie sześciu oficerów wyższych:

Policji Adam CIEŚLAK – Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

Policji Waldemar WOŁOWIEC – Komendant Wojewódzki Policji w Radomiu;

Policji Dariusz MATUSIAK – Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie;

Policji Jarosław PASTERSKI – Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim;

Policji Dariusz ZIĘBA – Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji BOA;

Policji Iwona KLONOWSKA – Komendant Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

Opracował: Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

podinspektor Marcin Maludy

