Mistrzem Polski i rekordzistą w dwuboju olimpijskim jest lubuski policjant Data publikacji 07.06.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Zaangażowany w służbie, nieustępliwy w sporcie. Kiedy naciśnie przycisk z napisem „sukces” to ten zawsze przychodzi. Charakter połączony z morderczymi treningami tym razem dały mu tytuł Mistrza Polski do 96 kg w dwuboju olimpijskim. A przy tym rekordy w rwaniu - 152 kg oraz podrzucie - 183 kg. Z wynikiem 335 kg został nowym mistrzem w XXXII Mistrzostwach Polski Masters w podnoszeniu ciężarów.

Młodszy aspirant Marcin Żurawski, bo o nim mowa w Policji służy od 11 lat. Obecnie swoje doświadczenie wykorzystuje w Wydziale Konwojowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim. Wcześniej związany był z ruchem drogowym. Bez względu na miejsce pełnionej służby, zawsze nastwiony na wykonanie zadania. Nieustępliwość, wytrwałość, zaciętość poparte olbrzymią pracą na treningach, dały mu również sukcesy w pasji, którą realizuje już od blisko 20 lat. Tą jest podnoszenie ciężarów. Przez ten czas Marcin został Wielokrotnym mistrzem i medalistą Mistrzostw Polski w kategoriach wiekowych U17,U20 I U23. Jego talent i sukcesy zaowocowały powołaniem do kadry narodowej w tych kategoriach. Był również brązowym medalistą Mistrzostw Polski seniorów kategorii wagowej do 85 kg w 2010 roku, które odbyły się Polkowicach. To Wielokrotny mistrz województwa zachodniopomorskiego i najlepszy zawodnik bez podziału na kategorie wiekowe i wagowe. Został Mistrzem i rekordzistą Polski w grupie wiekowej U30-34 w kategorii wagowej do 89 kg w 2020 roku w Piekarach Śląskich, Mistrzem i rekordzistą Polski oraz najlepszym zawodnikiem Mistrzostw Polski w grupie wiekowej U30-34 kategorii wagowej 96 kg w 2021 roku w Raszynie.

Tym razem stanął na najwyższym stopniu podium podczas XXXII Mistrzostwach Polski Masters w podnoszeniu ciężarów, które odbyły się w Radomsku. W kategorii do 96 kg nie miał sobie równych i w dwuboju osiągnął 335 kg- 152 kg w rwaniu oraz 183 w podrzucie. Mimo wielu przeciwności losu, kontuzji, górę wzięła ambicja i nieustępliwy charakter, który pozwolił mu zdominować te zawody pomimo silnej konkurencji. Młodszy aspirant Marcin Żurawski zgarnął wszystko. Oprócz zdobycia tytułu Mistrza Polski policjant ustanowił rekordy Polski.

Wytrwałość, silny charakter, nieustępliwość, ambicja, pracowitość doprowadziły go do tak prestiżowych osiągnięć. Warto dodać, że to wszystko leżało w zgodzie z trudami codziennej policyjne służby , która do łatwych nie należy. Ale przy tak silnym charakterze możliwe jest niemal wszystko. Ogromne gratulacje!

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim