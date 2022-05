Policjanci przerwali szarżę driftera. Sprawa trafia do sądu Data publikacji 27.05.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego zatrzymali kierowcę, który driftował na rondzie. Mężczyzna był poszukiwany do odbycia kary pozbawienia wolności. W swojej kartotece ma kilkanaście wykroczeń. Teraz policjanci zdecydowali się na odstąpienie od mandatu karnego i sprawę skierują do sądu.

Do driftującego na rondzie kierowcy w czwartek (26 maja) po godzinie 22 zostali wezwani policjanci gorzowskiej komendy. U zbiegu ulicy Myśliborskiej i Miłej kierujący BMW miał lekceważyć drogowe przepisy. Podczas dojazdu na miejsce interwencji funkcjonariusze zauważyli wskazany pojazd, którego kierujący driftował na Rondzie Europejskim. Policjanci włączyli sygnały i szybko zakończyli jazdę mężczyzny. Za kierownicą auta siedział 28-letni mieszkaniec Gorzowa Wielkopolskiego. W rozmowie z policjantami przekazał, że wykonywał drift na drodze publicznej bo chciał uwiecznić to na wideo. Te w żaden sposób nie mogło tłumaczyć jego niebezpiecznej jazdy. Po sprawdzeniu 28-latka w policyjnych systemach okazało się, że jest on poszukiwany przez gorzowski sąd do odbycia ponad rocznej kary pozbawiania wolności. Kierujący ma na swoim koncie szereg wykroczeń drogowych. W tym przypadku policjanci zdecydowali, by odstąpić od ukarania mandatem karnym i za drift skierować sprawę do sądu. Nie ma bowiem przyzwolenia na takie zachowanie na drogach.

Funkcjonariusze gorzowskiej komendy tym samym potwierdzają już kolejny raz, że z drogowymi piratami walczą skutecznie i nie zamierzają odpuszczać. Na nielegalne drifty, próby wyścigów czy inne, niebezpieczne zachowania policjanci stanowczo reagują. Sprawy nie tylko kończą się wysokimi mandatami, ale także mogą być kierowane do sądu, który w ramach własnych kompetencji może podjąć decyzję o zdecydowanie wyższej grzywnie i orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

podkomisarz Grzegorz Jaroszewicz

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wielkopolskim

