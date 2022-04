NIE SIEJ ŚMIERCI NA DRODZE. ZWOLNIJ, UWAŻAJ, ŻYJ! Data publikacji 08.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Mimo tego, że lubuscy policjanci skutecznie eliminują piratów drogowych, to wciąż pojawiają się tacy, którzy nie licząc się z czyimś życiem, sieją śmierć na naszych drogach. Szaleńcze szarże tych nieodpowiedzialnych zmotoryzowanych coraz częściej nie uchodzą im płazem. Wszystko to za sprawą nagrań z prywatnych kamer samochodowych, które trafiają na skrzynkę Lubuskiej Policji. Ich właściciele byli świadkami mrożących krew w żyłach drogowych ekscesów, które o mało nie zakończyły się tragedią.

Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jeden z priorytetów Lubuskiej Policji oraz czynnik, którego wyraźnie oczekuje społeczeństwo. Dlatego tak wiele inicjatyw, działań i czynności wykonywanych z dużą intensywnością przez „drogówkę”. Ma to już swoje pozytywne efekty. Rok 2021 był przecież najbezpieczniejszym okresem w historii województwa lubuskiego. W 540 wypadkach zginęło 71 osób, a 646 zostało rannych. Tak bezpiecznie nie było jeszcze nigdy. W 2003 roku na lubuskich arteriach komunikacyjnych życie traciło nawet 180 osób. To pokazuje jak służba policjantów ruchu drogowego, połączona z rozwojem infrastruktury drogowej, przekłada się na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Ale nie poprzestajemy na tym. Nadal bardzo aktywni jesteśmy w obszarze ruchu drogowego. W pierwszym kwartale 2022 roku, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, na lubuskich arteriach komunikacyjnych zginęły o 4 osoby mniej.

To jednak nie oznacza, że sytuacja nie wymaga już żadnej kontroli ze strony Policji. Wciąż, choć zdecydowanie mniej licznie, na naszych drogach pojawiają się ci, którzy nie liczą się ze zdrowiem i życiem. Te nie mające nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem drogowe ekwilibrystyki są nadal obecne w naszym regionie. Szaleńcza jazda na złamanie karku, pod prąd, po chodniku, po przysłowiowych palcach przechodniów znajdujących się już na przejściu dla pieszych, pasami awaryjnymi dróg ekspresowych, na tzw. „czołówkę”, dramatyczne potrącenia, ucieczki przed policjantami, to tylko niektóre wybryki drogowych piratów, codziennie rejestrowane przez stróżów prawa. Dlatego zero tolerancji dla drogowego bandytyzmu- to maksyma, która przyświeca wszystkim lubuskim policjantom. Ci codziennie strzegą bezpieczeństwa na arteriach komunikacyjnych naszego regionu. Zdarzenia, które rejestrują każdego dnia świadczą o braku rozwagi niektórych kierowców i dziwią nawet najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. Stąd ich stanowcza reakcja, której oczekuje przede wszystkim społeczeństwo- zwykli kierowcy, chcący mieć gwarancję, że z naprzeciwka nie będzie jechał drogowy pirat wykazujący się pełną ekwilibrystyką połączoną z cynizmem i nieodpowiedzialnością.

W tym roku za nieodpowiedzialna jazdę prawo jazdy straciło już 450 drogowych piratów - 205 z nich za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Niemal 1900 odebrano dowody rejestracyjne. Przeprowadziliśmy 57 150 badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponad 543 straciło prawo jazdy jadąc po alkoholu. Sami policjanci ruchu drogowego zarejestrowali już niemal 25 tysięcy wykroczeń ! Jakby podsumować działania wszystkich policjantów, to liczby przyprawiają o zawrót głowy.

Dlatego dla zwiększenia skuteczności walki z drogowym bandytyzmem przed niespełna trzema laty w całej Polsce utworzono grupy „SPEED”- składające się z najbardziej doświadczonych policjantów ruchu drogowego, którzy mają za zadanie eliminowanie najbardziej krewkich kierowców z naszych dróg. To skutecznie działająca grupa, która pod kątem aktywności nie ma sobie równych. Ponad 65% restrykcji na drogowych piratów nakładają właśnie oni. To także dzięki nim bezpieczeństwo na lubuskich arteriach komunikacyjnych krystalizuje się na tak wysokim poziomie. Ale ta aktywność musi się utrzymać, aby nawiązać skuteczną walkę z drogowym piractwem.

Opracował: podinspektor Marcien Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

podkomisarz Maciej Kimet