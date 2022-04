UCZNIOWIE KLAS POLICYJNYCH ĆWICZYLI Z FUNKCJONARIUSZAMI PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI Data publikacji 06.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Uczniowie klas policyjnych od lat współpracują ze słubicką policją. We wtorek (5 kwietnia) mogli czynnie uczestniczyć w szkoleniu i zasilić kordon policjantów Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji. Kadeci sprawdzili swoje umiejętności w zakresie taktyk i technik przeprowadzania interwencji oraz posłuchać jak wygląda procedura kwalifikacyjna oraz praca policjanta w mundurze, a dzięki okularom VR (#JESTAKCJA) mogli uczestniczyć wirtualnie w akcjach policyjnych.

Z inicjatywy policjantów Komendy Powiatowej Policji w Słubicach we współpracy z Samodzielnymi Pododdziałami Prewencji Policji w Zielonej Górze w ramach promocji zawodu policjanta zorganizowane zostało szkolenie oraz spotkanie z uczniami klas policyjnych na terenie Zespołu Szkół w Rzepinie. Szczególnie duże wrażenie na uczniach wywarło szkolenie policjantów , którzy na co dzień w ramach działań zespołowych pododdziałów zwartych dbają o ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas zgromadzeń i imprez masowych, a także reagują na zbiorowe naruszenia prawa. Ponadto słubiccy policjanci po wspólnych ćwiczeniach przybliżyli kadetom klas policyjnych specyfikę zawodu policjanta oraz przedstawili pozytywne strony stałej i stabilnej pracy dzięki służbie w Policji. Funkcjonariusze informowali o czekających na uczniów wyzwaniach, braku rutyny oraz wiążącym się z służbą rozwojem osobistym i zawodowym młodego człowieka i czekającymi na niego wysokimi zarobkami. Większość tegorocznych maturzystów wyraziła chęć zasilenia szeregów Polskiej Policji i chętnie zabierali ze sobą pierwsze dokumenty o pracę w postaci kwestionariuszy osobowych kandydatów do służby w policji. Wychowawców i uczniów zachwyciła również nowa wirtualna rzeczywistość, która wkroczyła do Polskiej Policji i dzięki specjalnym okularom VR mogli uczestniczyć z nami w policyjnych akcjach dostępnych na #JESTAKCJA.

foto/video: podinspektor Marcin Maludy, młodszy aspirant Mateusz Sławek

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

aspirant Agnieszka Kaczmarek

Komenda Powiatowa Policji w Słubicach

Film Cwiczenia_SPPP_w_szkole.mp4 Aby obejrzeć film włącz obsługę JavaScript w swojej przelądarce. Pobierz plik Cwiczenia_SPPP_w_szkole.mp4 (format mp4 - rozmiar 22.68 MB)