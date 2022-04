Policjanci skierowali akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który groził kierowcy przedmiotem przypominającym broń Data publikacji 04.04.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Śledczy ze Strzelec Krajeńskich skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który pod koniec 2021 roku zajechał prawidłowo jadącemu kierowcy drogę i groził przedmiotem przypominającym broń. Dzięki intensywnej pracy policjantów został zatrzymany i aresztowany. Konsekwentnie zbierany w jego sprawie materiał dowodowy pozwolił na sformułowanie aktu oskarżenia, który zawiera sześć zarzutów. 33-latkowi grozi do 5 lat pozbawienia wolności.

W listopadzie 2021 roku na remontowanej wtedy ulicy Wojska Polskiego w Strzelcach Krajeńskich miała miejsce niebezpieczna sytuacja związana z bandyckim wręcz zachowaniem 33-letniego kierowcy. Na zwężeniu ulicy prawidłowo jadący kierowca musiał się zatrzymać bo prawidłową jazdę uniemożliwił kierowca seata jadący z przeciwnej strony. Kiedy obaj zablokowali sobie wzajemnie przejazd mężczyzna z seata wysiadł z samochodu wyjął przedmiot przypominający broń, przeładował i wycelował w kierunku prawidłowo jadącego kierowcy. Na szczęście ten wykazał się dużym opanowaniem i po chwili obaj mężczyźni pojechali dalej. Pokrzywdzony poinformował policjantów o niebezpiecznej sytuacji. Dzięki nagraniu z kamery zamontowanej w samochodzie pokrzywdzonego policjanci szybko ustalili kto jest odpowiedzialny za to zdarzenie i po intensywnych działaniach zatrzymali podejrzewanego 33-latka. W trakcie wykonywania czynności procesowych mężczyzna znieważał i groził policjantom pozbawieniem życia i zdrowia. W trakcie przebywania w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych dokonał uszkodzeń znajdujących się tam przedmiotów. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i aresztował 33-latka na dwa miesiące. W tym czasie konsekwentne i skrupulatne zbieranie materiału dowodowego pozwoliło na sformułowanie aktu oskarżenia zawierającego sześć zarzutów. Dotyczą one gróźb z wykorzystaniem przedmiotu przypominjącego broń, gróźb i znieważenia policjantów oraz zniszczenia wyposażenia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. 33-latek poniósł również konsekwencje w związku z wykroczeniami jakie popełnił. Mundurowi przedstawili mu zarzuty niestosowania się do sygnalizacji świetlnej, używania słów wulgarnych i tamowanie ruchu.

aspirant Tomasz Bartos

Komenda Powiatowa Policji w Strzelcach Krajeńskich