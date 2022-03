Podziękowania od Komendanta za obywatelską postawę mieszkanki Sulęcina Data publikacji 15.03.2022 Powrót Generuj PDF Drukuj Współpraca na linii obywatel – Policja to nieoceniona wartość w codziennej dbałości o bezpieczeństwo i porządek publiczny. Najlepszym potwierdzeniem tych słów jest postawa Pani Wiolety, mieszkanki Sulęcina, dzięki której funkcjonariusze praktycznie na gorącym uczynku zatrzymali sprawców kradzieży katalizatorów samochodowych. Pełniący obowiązki Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie podinspektor Łukasz Kowalski spotkał się z Panią Wioletą i jej córeczką Jagodą, aby osobiście podziękować za wzorową postawę obywatelską, godną naśladowania.

W piątek (11 marca) bieżącego roku, pełniący obowiązki Komendant Powiatowy Policji w Sulęcinie podinspektor Łukasz Kowalski spotkał się z Panią Wioletą oraz jej córeczką Jagodą, aby osobiście podziękować za wzorową obywatelską postawę, jaką wykazała się mieszkanka Sulęcina. Dzięki szybkiej i bardzo sprytnej reakcji kobiety, nie doszło do kradzieży katalizatorów samochodowych, a przekazane Policji informacje przyczyniły się do zatrzymania sprawców przestępstwa praktycznie na gorącym uczynku.

Do zdarzenia doszło 3 marca bieżącego roku, na jednym z osiedli w Sulęcinie. Po godzinie 13.00 mieszkanka bloku wyjrzała przez okno. Jej uwagę zwróciło dwóch mężczyzn, którzy zaglądali pod stojący na parkingu pojazd. Kobieta natychmiast sięgnęła po telefon, robiąc zdjęcia podejrzanych osób oraz samochodu, którym przyjechali. W pewnym momencie, mężczyźni zorientowali się, że zostali zauważeni i czym prędzej oddalili się z miejsca. O tym, co się przed chwilą wydarzyło, kobieta poinformowała sąsiada – właściciela pojazdu. Ten niezwłocznie przekazał informację Policji. Mundurowi, mając dokładne dane pojazdu jakim poruszali się mężczyźni sprawdzili teren osiedla. Intuicja podpowiadała im jednak, aby udać się w kierunku Wędrzyna, gdzie kilka dni wcześniej doszło do kradzieży katalizatora. Po raz kolejny, policyjny nos nie zawiódł. Na jednym z parkingów kryminalni zauważyli pojazd i mężczyzn ze zdjęcia. Byli oni wyraźnie zaskoczeni i zdezorientowani. W ich osobówce ujawniono piłę, brzeszczoty, klucze i śrubokręty. 27 i 25-latek zostali zatrzymani, a następnie przewiezieni do sulęcińskiej jednostki. Mężczyźni usłyszeli zarzuty usiłowania kradzieży katalizatora. Stając przed wymiarem sprawiedliwości muszą liczyć się z poważanymi konsekwencjami swoich czynów. Grozi im bowiem nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Link do całego komunikatu znajdziecie Państwo poniżej:

https://lubuska.policja.gov.pl/go/serwis-informacyjny/aktualnosci/40881,Skuteczne-dzialanie-OBYWATEL-POLICJA-doprowadzilo-do-zatrzymania-podejrzanych-o-.html

Postawa Pani Wiolety zasługuje na wielki szacunek i uznanie, co szef sulęcińskich policjantów wyraził w liście gratulacyjnym. Jak zaznaczył, to właśnie dzięki takim osobom, funkcjonariusze zyskują przekonanie, że nie są sami w codziennej dbałości o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu sulęcińskiego. Podinspektor Łukasz Kowalski wręczył Pan Wiolecie drobny upominek oraz różę, a jej córeczka Jagoda zyskała nowego przyjaciela – pluszowego policjanta Misia Sulisia.

starszy sierżant Klaudia Biernacka

Komenda Powiatowa Policji w Sulęcinie