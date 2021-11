Kolejny przewóz nielegalnych imigrantów udaremniony przez Lubuską Policję Data publikacji 07.11.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Policjanci ruchu drogowego zatrzymali na autostradzie A2 busa na litewskich numerach rejestracyjnych. Okazało się, że w przestrzeni ładunkowej znajduje się 9 nielegalnych imigrantów z Iraku – 8 mężczyzn i 10-letni chłopiec. Samochód, którym podróżowali, kierowany był przez 58-letniego obywatela Litwy. Dalsze czynności procesowe z zatrzymanymi osobami będą wykonywane przy współpracy Straży Granicznej.

W niedzielny poranek (7 października), kilka minut po godzinie 7 policjanci gorzowskiej drogówki, na lubuskim odcinku autostrady A2, zatrzymali do kontroli drogowej busa marki vw. Pojazd na litewskich numerach rejestracyjnych zmierzał w kierunku granicy z Niemcami. Za kierownica busa siedział 58-letni obywatel Litwy. W trakcie prowadzonej kontroli okazało się, że w przestrzeni ładunkowej znajdują się inne osoby. Było to 9 obywateli Iraku (8 mężczyzn i 10-letni chłopiec), którzy nielegalnie przebywali na terytorium Polski. Kierowca busa oraz przewożone osoby zostały zatrzymane i przeprowadzane są z nimi czynności procesowe. Policjanci zapewnili im pomoc medyczną, a później w Komendzie Powiatowej Policji w Sulęcinie zorganizowali zatrzymanym osobom wodę, herbatę oraz jedzenie. Dalsze czynności w tej sprawie będą prowadzone we współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej. Mundurowi skierują wniosek o tymczasowe zabezpieczenie busa, który mógł być wykorzystywany jako narzędzie służące do popełnienia przestępstwa.

Policjanci i strażnicy graniczni zwracają się z prośbą do wszystkich mieszkańców o przekazywanie informacji związanych z próbami przewozu nielegalnych imigrantów lub podejrzanymi osobami. Ta sytuacja pokazuje, jak ważne jest uzupełnianie się różnych instytucji. Dzisiejsze zatrzymanie, to kolejne skuteczne działanie lubuskich policjantów wymierzone w proceder nielegalnego przewozu imigrantów:

podkomisarz Maciej Kimet

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim