NIE ZABIJAJ ! Data publikacji 21.10.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Niemal codziennie na drogach dochodzi do mrożących krew w żyłach sytuacji. Te prowokowane są przez drogowych piratów, którzy wciąż dają się we znaki mieszkańcom regionu. Lubuscy policjanci ruchu drogowego szczególnie z grupy „SPEED” skutecznie z nimi walczą i tym samym eliminują ich z przestrzeni publicznej. Dzięki temu na drogach zaczyna być bezpieczniej.

Szaleńcza jazda na złamanie karku, pod prąd, po chodniku, po przysłowiowych palcach przechodniów znajdujących się już na przejściu dla pieszych, pasami awaryjnymi dróg ekspresowych, na tzw. „czołówkę”, dramatyczne potrącenia, ucieczki przed policjantami to tylko niektóre wybryki drogowych piratów, codziennie rejestrowane przez stróżów prawa. Dlatego zero tolerancji dla drogowego bandytyzmu- to maksyma, która przyświeca wszystkim lubuskim policjantom. Ci codziennie strzegą bezpieczeństwa na arteriach komunikacyjnych naszego regionu. Zdarzenia, które rejestrują każdego dnia świadczą o braku rozwagi niektórych kierowców i dziwią nawet najbardziej doświadczonych funkcjonariuszy. Stąd ich stanowcza reakcja, której oczekuje przede wszystkim społeczeństwo- zwykli kierowcy, chcący mieć gwarancję, że z naprzeciwka nie będzie jechał drogowy pirat wykazujący się pełną ekwilibrystyką połączoną z cynizmem i nieodpowiedzialnością.

Drogowi bandyci nie mogą liczyć na taryfę ulgową. Od początku 2021 roku z takiego błędu zostało już wyprowadzonych blisko wielu drogowych piratów, którzy zostali upomnieni za przekroczenie dozwolonej prędkości. Aż 2029 z nich straciło prawa jazdy, w tym 1417 za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Aż 6030 kierowcom odebrano dowody rejestracyjne głownie za zły stan techniczny auta lub brak badań technicznych. W trosce o to, aby na lubuskich drogach nie poruszali się pijani kierowcy policjanci przeprowadzili już blisko 100 tysięcy badań na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Ponad 2068 z nich złamało tę naczelną zasadę bezpieczeństwa. Ogólnie od początku roku tylko sami lubuscy policjanci ruchu drogowego zarejestrowali 75 353 wykroczenia !

Oprócz braku wyobraźni i zdrowego rozsądku duże przełożenie na niewłaściwe zachowanie kierowców mają warunki na drogach. Wraz z jesienią na drogach są one coraz trudniejsze. Nie każdy zmotoryzowany sobie z tym radzi, co w połączeniu z nadmierną prędkością najczęściej kończy się na przydrożnym drzewie. O skutkach nie trzeba zbyt obrazowo się rozpisywać, bo każdy je zna. Są tragiczne. Te dramaty dzieją się wszędzie, także w lubuskiem. Od początku roku na lubuskich drogach doszło do 440 wypadków, w których życie straciło 60 osób, a 530 zostało rannych. Ponadto odnotowaliśmy ponad 8000 kolizji. Chcemy ograniczyć także zdarzenia z udziałem pieszych. Na przedstawionym materiale video widzimy, że wciąż to jest duży problem, a w wielu sytuacjach piesi tylko cudem uniknęli śmierci. Od stycznia w 66 wypadkach aż 11 osób z tej grupy ruchu drogowego straciło życie w wyniku potrącenia, a 54 zostało rannych. Ale co kilka dni powtarzamy działania pod nazwą „Piesi”, które chronią ich zdrowie i życie, a z drugiej strony piraci drogowi tracą prawa jazdy.

Lubuscy policjanci równie nieustannie i skutecznie dbają o to, aby w naszym regionie nikt nie ginął na drogach. Dlatego wciąż aktualna jest maksyma „zero tolerancji dla drogowego bandytyzmu”, która przyświeca wszystkim lubuskim policjantom, szczególnie ruchu drogowego. Ci codziennie strzegą bezpieczeństwa na arteriach komunikacyjnych naszego regionu. Zdarzenia, które rejestrują każdego dnia świadczą o braku rozwagi niektórych kierowców czy pieszych i dziwią nawet najbardziej doświadczonych stróżów prawa. Stąd ich stanowcza reakcja, której oczekuje przede wszystkim społeczeństwo - zwykli kierowcy, którzy chcą mieć gwarancję, że z naprzeciwka nie będzie jechał drogowy pirat wykazujący się pełną ekwilibrystyką połączoną z cynizmem, co w wielu przypadkach kończy się tragedią. Lubuscy policjanci będą nadal nieustępliwi w walce z piratami drogowymi. Ci bezsprzecznie z polskich dróg muszą po prostu zniknąć. Wymaga to wielu wysiłków ale te z pewnością będą one podejmowane przez naszych policjantów. Coraz więcej drogowych piratów się o tym przekonuje. Policjanci odstępują od wystawienia mandatów z uwagi z fakt, że ich drogowe popisy są niewspółmierne do wysokości tychże mandatów i decydują się na drogę sądową. Tam grzywna może wynieść nawet 5 tysięcy złotych:

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

młodszy aspirant Mateusz Sławek

