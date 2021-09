Kamper wartości ponad 220 tysięcy złotych odzyskany dzięki czujności i współpracy policjantów Data publikacji 23.09.2021 Powrót Generuj PDF Drukuj Doświadczenie, czujność i szybki przepływ informacji pomiędzy policjantami z krośnieńskiej komendy, skutkowały odzyskaniem samochodu typu kamper, którego szacunkowa wartość wynosi ponad 220 tysięcy złotych. Do sprawy mundurowi zatrzymali 28-latka, wobec którego sąd w Krośnie Odrzańskim zastosował trzymiesięczny areszt.

We wtorek (21 września) starszy aspirant Andrzej Rogowski, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, w drodze na służbę, zauważył pojazd typu kamper, za kierownicą którego siedział młody mężczyzna. Mając wieloletnie doświadczenie w terenie, a także wiedzę, iż takie pojazdy są często w zainteresowaniu złodziei samochodowych, skontaktował się niezwłocznie z dyżurnym krośnieńskiej komendy, informując go o swoich spostrzeżeniach, a także kierunku podróży kierowcy. Informacja niezwłocznie została przekazana policjantom prewencji, którzy na drodze krajowej numer 32, w rejonie miejscowości Dychów zatrzymali pojazd oraz jego kierowcę do kontroli drogowej. Za kierownicą siedział 28-letni mieszkaniec powiatu grodziskiego, który jak się okazało miał zatrzymane za przekroczenie prędkości prawo jazdy. Nie było to jednak jego największe przewinienie. Podczas kontroli mundurowi zwrócili uwagę na nalepkę umieszczoną na szybie czołowej z numerem rejestracyjnym, która wzbudziła ich podejrzenia co do faktycznego pochodzenia pojazdu. Ponadto numer rejestracyjny widniejący na tablicy rejestracyjnej samochodu nie zgadzał się z tymi w systemie. Początkowo brak było informacji potwierdzających przypuszczenia mundurowych, jednakże jak się później okazało policyjne doświadczenie nie zawiodło. Pojazd marki Fiat, którego wartość szacuje się na ponad 220 tysięcy złotych został skradziony z terenu Niemiec. Na miejsce wezwano grupę dochodzeniowo – śledczą wraz z technikiem, którzy wykonali oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli ślady. Mężczyzna został zatrzymany do wyjaśnienia. Zgromadzony materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanemu zarzutu kradzieży z włamaniem pojazdu typu kamper. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim po przesłuchaniu i analizie akt sprawy złożył do sądu wniosek o zastosowanie wobec mężczyzn tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury i zastosował wobec 28-latka trzymiesięczny areszt. Teraz grozi mu nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

podkomisarz Justyna Kulka

Komenda Powiatowa Policji w Krośnie Odrzańskim