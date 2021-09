ZDERZENIE BUSA Z AUTOKAREM. OKOLICZNOŚCI TRAGEDII USTALAJĄ POLICJANCI

W poniedziałek /13 września/ na 56 kilometrze drogi krajowej numer 32 na odcinku pomiędzy Zieloną Górą, a Krosnem Odrzańskim doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego, w którym czołowo zderzyły się autobus przewożący 51 osób z busem transportu medycznego. Na skutek zderzenia śmierć na miejscu poniósł 21-letni kierujący busem, natomiast kierujący autobusem z poważnymi obrażeniami został przetransportowany śmigłowcem do szpitala. Poważnie ranne zostały jeszcze 3 inne osoby, które decyzją lekarzy natychmiast trafiły do szpitali na terenie województwa lubuskiego i wielkopolskiego